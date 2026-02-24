Украинские перехватчики уничтожают каждый третий вражеский беспилотник - Игнат

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 4838 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 8894 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 8456 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 9338 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 10927 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12484 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13369 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12791 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23220 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13515 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.7м/с
93%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 17706 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат24 февраля, 14:46 • 7002 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12105 просмотра
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили15:38 • 4230 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 8584 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23214 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 34385 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 52682 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 71099 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 73917 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Латвия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 1890 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 8684 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12154 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 17752 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27737 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
Золото

Украинские перехватчики уничтожают каждый третий вражеский беспилотник - Игнат

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украинские дроны-перехватчики уничтожают каждый третий вражеский беспилотник. Главным вызовом остаются российские дроны, такие как "Шахеды", "Герани" и "Италмасы".

Украинские перехватчики уничтожают каждый третий вражеский беспилотник - Игнат

Украинские дроны-перехватчики на сегодняшний день уже уничтожают каждый третий вражеский беспилотник. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

При этом, по его словам, главным вызовом для Украины остаются именно российские дроны. Игнат отметил, что речь идет не только о "Шахедах", но и о "Герберах" и "Италмасах", которые также летят на нашу страну сотнями.

Сегодня направление (дронов-перехватчиков - ред.) действительно масштабируется. Каждый третий дрон противника сегодня сбивается перехватчиком, и это очень хорошо. Но вместе с тем мы должны рассчитывать на все средства: пилотируемую авиацию, зенитные управляемые ракеты, особенно если они не так много стоят. Малое ПВО, о чем сегодня тоже много разговоров и, конечно, мобильные огневые группы тоже все это дополняют. Эшелонированное ПВО, масштабирование перехватчиков, усовершенствование авиационной компоненты, которая может работать рациональными средствами, это основной приоритет сегодня в защите нашего неба 

- отметил Игнат.

С начала полномасштабного вторжения силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей24.02.26, 19:21 • 2028 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина