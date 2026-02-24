Украинские перехватчики уничтожают каждый третий вражеский беспилотник - Игнат
Киев • УНН
Украинские дроны-перехватчики уничтожают каждый третий вражеский беспилотник. Главным вызовом остаются российские дроны, такие как "Шахеды", "Герани" и "Италмасы".
Украинские дроны-перехватчики на сегодняшний день уже уничтожают каждый третий вражеский беспилотник. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
При этом, по его словам, главным вызовом для Украины остаются именно российские дроны. Игнат отметил, что речь идет не только о "Шахедах", но и о "Герберах" и "Италмасах", которые также летят на нашу страну сотнями.
Сегодня направление (дронов-перехватчиков - ред.) действительно масштабируется. Каждый третий дрон противника сегодня сбивается перехватчиком, и это очень хорошо. Но вместе с тем мы должны рассчитывать на все средства: пилотируемую авиацию, зенитные управляемые ракеты, особенно если они не так много стоят. Малое ПВО, о чем сегодня тоже много разговоров и, конечно, мобильные огневые группы тоже все это дополняют. Эшелонированное ПВО, масштабирование перехватчиков, усовершенствование авиационной компоненты, которая может работать рациональными средствами, это основной приоритет сегодня в защите нашего неба
