Українські перехоплювачі знищують кожен третій ворожий безпілотник - Ігнат
Київ • УНН
Українські дрони-перехоплювачі знищують кожен третій ворожий безпілотник. Головним викликом залишаються російські дрони, такі як "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси".
Українські дрони-перехоплювачі на сьогодні вже знищують кожен третій ворожий безпілотник. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
При цьому, за його словами, головним викликом для України лишаються саме російські дрони. Ігнат зауважив, що йдеться не лише про "Шахеди", але і про "Гербери" та "Італмаси", які також летять на нашу країну сотнями.
Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів - ред.) дійсно масштабується. Кожен третій дрон противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре. Але разом з тим ми мусимо розраховувати на усі засоби: пілотовану авіацію, зенітні керовані ракети, особливо якщо вони не так багато коштують. Мале ППО, про що сьогодні теж багато розмов і, звісно, мобільні вогневі групи теж оце все доповнюють. Ешелоноване ППО, масштабування перехоплювачів, удосконалення авіаційної компоненти, яка може працювати раціональними засобами, це основний пріоритет сьогодні в захисті нашого неба
