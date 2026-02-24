Українські перехоплювачі знищують кожен третій ворожий безпілотник - Ігнат

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 4828 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 8886 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 8446 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 9332 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 10924 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 12483 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13369 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12791 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23215 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13515 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.7м/с
93%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17706 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат24 лютого, 14:46 • 7002 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 12105 перегляди
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували15:38 • 4230 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 8582 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23215 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 34386 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 52682 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 71100 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 73917 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Музикант
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Латвія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45 • 1890 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 8690 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 12156 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17753 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27737 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото

Українські перехоплювачі знищують кожен третій ворожий безпілотник - Ігнат

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українські дрони-перехоплювачі знищують кожен третій ворожий безпілотник. Головним викликом залишаються російські дрони, такі як "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси".

Українські перехоплювачі знищують кожен третій ворожий безпілотник - Ігнат

Українські дрони-перехоплювачі на сьогодні вже знищують кожен третій ворожий безпілотник. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

При цьому, за його словами, головним викликом для України лишаються саме російські дрони. Ігнат зауважив, що йдеться не лише про "Шахеди", але і про "Гербери" та "Італмаси", які також летять на нашу країну сотнями.

Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів - ред.) дійсно масштабується. Кожен третій дрон противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре. Але разом з тим ми мусимо розраховувати на усі засоби: пілотовану авіацію, зенітні керовані ракети, особливо якщо вони не так багато коштують. Мале ППО, про що сьогодні теж багато розмов і, звісно, мобільні вогневі групи теж оце все доповнюють. Ешелоноване ППО, масштабування перехоплювачів, удосконалення авіаційної компоненти, яка може працювати раціональними засобами, це основний пріоритет сьогодні в захисті нашого неба 

- зазначив Ігнат.

З початку повномасштабного вторгнення силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей24.02.26, 19:21 • 2028 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Юрій Ігнат
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна