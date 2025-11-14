Игнат рассказал о "Цирконе" в небе над Сумщиной
Игнат прокомментировал применение российскими военными силами ракеты "Циркон", отметив попытки РФ "достичь какого-то результата".
Во время атаки на Сумскую область этой ночью Россия использовала ракету «Циркон» — редкий вид противокорабельного оружия, которое российская армия запускает одиночно и с большим интервалом. Подробнее об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне, передает УНН.
Детали
По словам Юрия Игната, «Циркон» — это ракета, которую РФ демонстрирует как одну из «без аналогов». Он отметил, что россияне уже осуществляли несколько пусков таких ракет в 2023–2024 годах, но делают это нечасто. Юрий Игнат предполагает, что РФ может использовать эти пуски как боевые испытания:
Возможно, они испытывают ее в боевых условиях, хотят достичь какого-то результата
Информация о сегодняшнем пуске еще уточняется. Ракета была запущена во время одной из самых масштабных атак РФ за последнее время. Ночью Россия одновременно атаковала Украину «Шахедами», крылатыми ракетами, баллистикой, «Кинжалами» и «Искандерами».
Основной удар пришелся на Киев. Всего в результате атаки зафиксировано 44 локации с повреждениями, большинство — в Киевской области — 28 локаций. Во время ударов также погибли и пострадали мирные жители.
Юрий Игнат подчеркнул, что Россия продолжает применять и модернизировать различные виды вооружения, а потому украинцам важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В то же время Воздушные силы призывают партнеров усилить ПВО Украины.
Напомним
Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Сумах, вызванный российским ударом. Один человек обратился за медицинской помощью.
