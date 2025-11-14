Игнат рассказал о "Цирконе" в небе над Сумщиной

Во время атаки на Сумскую область этой ночью Россия использовала ракету «Циркон» — редкий вид противокорабельного оружия, которое российская армия запускает одиночно и с большим интервалом. Подробнее об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне, передает УНН.

По словам Юрия Игната, «Циркон» — это ракета, которую РФ демонстрирует как одну из «без аналогов». Он отметил, что россияне уже осуществляли несколько пусков таких ракет в 2023–2024 годах, но делают это нечасто. Юрий Игнат предполагает, что РФ может использовать эти пуски как боевые испытания:

Возможно, они испытывают ее в боевых условиях, хотят достичь какого-то результата - сказал он.

Информация о сегодняшнем пуске еще уточняется. Ракета была запущена во время одной из самых масштабных атак РФ за последнее время. Ночью Россия одновременно атаковала Украину «Шахедами», крылатыми ракетами, баллистикой, «Кинжалами» и «Искандерами».

Основной удар пришелся на Киев. Всего в результате атаки зафиксировано 44 локации с повреждениями, большинство — в Киевской области — 28 локаций. Во время ударов также погибли и пострадали мирные жители.

Юрий Игнат подчеркнул, что Россия продолжает применять и модернизировать различные виды вооружения, а потому украинцам важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В то же время Воздушные силы призывают партнеров усилить ПВО Украины.

