Ігнат розповів про "Циркон" у небі над Сумщиною

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Ігнат прокоментував застосування російськими військовими силами ракети “Циркон", зазначивши про спроби рф "досягти якогось результату".

Ігнат розповів про "Циркон" у небі над Сумщиною

Під час атаки на Сумщину, цієї ночі, росія використала ракету "Циркон" – рідкісний вид протикорабельної зброї, який російська армія запускає поодиноко та з великим інтервалом. Детальніше про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні, передає УНН.

Деталі

За словами Юрія Ігната, "Циркон" — це ракета, яку рф демонструє як одну з "без аналогів". Він зазначив, що росіяни вже здійснювали декілька пусків таких ракет у 2023–2024 роках, але роблять це нечасто. Юрій Ігнат припускає, що рф може використовувати ці пуски як бойові випробування:

Можливо, вони випробовують її в бойових умовах, хочуть досягти якогось результату

- сказав він.

Інформація щодо сьогоднішнього пуску ще уточнюється. Ракету було запущено під час однієї з наймасштабніших атак рф за останній час. Уночі росія одночасно атакувала Україну "Шахедами", крилатими ракетами, балістикою, "Кинжалами" та "Іскандерами".

Основний удар прийшовся на Київ. Загалом унаслідок атаки зафіксовано 44 локації з пошкодженнями, більшість — у Київській області - 28 локацій. Під час ударів також загинули та постраждали мирні мешканці.

Юрій Ігнат наголосив, що росія продовжує застосовувати та модернізувати різні види озброєння, а тому українцям важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Водночас Повітряні сили закликають партнерів посилити ППО України.

Нагадаємо

Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті в Сумах, спричинену російським ударом. Одна людина звернулася за медичною допомогою.

Алла Кіосак

