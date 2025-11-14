Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на промисловому об'єкті в Сумах
Київ • УНН
Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті в Сумах, спричинену російським ударом. Одна людина звернулася за медичною допомогою.
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка сталася в результаті російського удару по промисловому об'єкту в Сумах. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідувати в укриття.
Всі осередки горіння ліквідовано. За медичною допомогою звернулася 1 людина
Нагадаємо
13 листопада ворог атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум, місто затягло димом. Як повідомили у Сумській ОВА, фахівці вже вже проводять заміри якості атмосферного повітря.
