Дим вже розвіявся, загрози для здоров’я немає: у Сумах фіксували перевищення діоксиду азоту в повітрі після удару рф
Київ • УНН
Після удару по промисловому об'єкту в Сумах було зафіксовано перевищення діоксиду азоту в 1,6 раза. Дим розвіявся, загрози для здоров'я людей немає.
Після удару по промисловому об’єкту у Сумах було зафіксовано перевищення діоксиду азоту. Проте дим уже розвіявся і загрози для здоров’я людей немає. Про це повідомили у Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає УНН.
Деталі
За попередніми вимірюваннями, після удару по промисловому об’єкту у Сумах зафіксовано перевищення діоксиду азоту у 1,6 раза. Дим уже розвіявся і, як зазначають у Центрі, це не становить значної шкоди для населення.
Там закликають тимчасово дотримуватися раніше оприлюднених рекомендацій – до отримання остаточних результатів перевірок.
Нагадаємо
Сьогодні ворог атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум, місто затягло димом. Як повідомили у Сумській ОВА, фахівці вже вже проводять заміри якості атмосферного повітря.