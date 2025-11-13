Дым уже рассеялся, угрозы для здоровья нет: в Сумах фиксировали превышение диоксида азота в воздухе после удара рф

После удара по промышленному объекту в Сумах было зафиксировано превышение диоксида азота. Однако дым уже рассеялся и угрозы для здоровья людей нет. Об этом сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным измерениям, после удара по промышленному объекту в Сумах зафиксировано превышение диоксида азота в 1,6 раза. Дым уже рассеялся и, как отмечают в Центре, это не представляет значительного вреда для населения.

Там призывают временно придерживаться ранее обнародованных рекомендаций – до получения окончательных результатов проверок.

Напомним

Сегодня враг атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум, город затянуло дымом. Как сообщили в Сумской ОВА, специалисты уже проводят замеры качества атмосферного воздуха.