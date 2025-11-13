Російський БпЛА атакував підприємство в Сумах: місто затягнуло димом, фахівці перевірять якість повітря
Київ • УНН
Російський БпЛА атакував підприємство в Сумах, спричинивши пожежу та задимлення. Фахівці проводять заміри якості повітря, мешканцям рекомендують залишатися в приміщеннях.
Сьогодні ворог атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум, місто затягло димом. Як повідомили у Сумській ОВА, фахівці вже вже проводять заміри якості атмосферного повітря, передає УНН.
Деталі
Сьогодні після обіду російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці.
За попередньою інформацією – без постраждалих.
Як повдіомили в ОВА, на місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація пожежі та обстеження території.
Через атаку в місті спостерігається задимлення. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України вже проводять заміри якості атмосферного повітря
Поки перевірка триває, мешканцям рекомендують:
▫️ зачинити вікна;
▫️ обмежити перебування на відкритому повітрі (особливо дітям, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів);
▫️ пити більше води;
▫️ за наявності – увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.
