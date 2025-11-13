Російський БпЛА атакував підприємство в Сумах: місто затягнуло димом, фахівці перевірять якість повітря

Сьогодні ворог атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум, місто затягло димом. Як повідомили у Сумській ОВА, фахівці вже вже проводять заміри якості атмосферного повітря, передає УНН.

Сьогодні після обіду російський БпЛА атакував територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. Загорілися матеріали на виробничій ділянці.

За попередньою інформацією – без постраждалих.

Як повдіомили в ОВА, на місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація пожежі та обстеження території.

Через атаку в місті спостерігається задимлення. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України вже проводять заміри якості атмосферного повітря