Суми оговтуються після атаки рф: водопостачання за графіком, із зв'язком можливі перебої

У Сумах після масованої атаки ворога водопостачання здійснюватиметься за графіком із пониженим тиском, зв’язок поступово відновлюється, медзаклади працюють у штатному режимі. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, передає УНН.

За словами Кобзаря, усі медичні заклади Сумської громади працюють у штатному режимі. Критично важливе обладнання забезпечене резервним живленням від генераторів. Медичний персонал безперервно надає необхідну допомогу пацієнтам. У лікарнях створено запас пального для тривалої автономної роботи у разі подальших відключень.

Водопостачання в місті здійснюватиметься за графіком із пониженим тиском: з 17:00 до 22:00. Подача води у звичайному режимі буде відновлена після стабілізації енергопостачання.

Крім того, попри складну енергетичну ситуацію, громадський транспорт продовжує працювати.

За інформацією операторів мобільного зв’язку, через перевантаження мережі можливі короткочасні перебої. Наразі зв’язок поступово відновлюється.

Ситуація перебуває під постійним контролем. У мікрорайонах міста працюють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячий чай. Сумська громада залишається згуртованою. Усі міські служби діють скоординовано та злагоджено