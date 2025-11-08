ukenru
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця Кузнєцова
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
В'їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Суми оговтуються після атаки рф: водопостачання за графіком, із зв'язком можливі перебої

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Після масованої атаки ворога у Сумах водопостачання здійснюватиметься за графіком з пониженим тиском, а зв'язок поступово відновлюється. Медичні заклади працюють у штатному режимі, забезпечені резервним живленням.

Суми оговтуються після атаки рф: водопостачання за графіком, із зв'язком можливі перебої

У Сумах після масованої атаки ворога водопостачання здійснюватиметься за графіком із пониженим тиском, зв’язок поступово відновлюється, медзаклади працюють у штатному режимі. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

За словами Кобзаря, усі медичні заклади Сумської громади працюють у штатному режимі. Критично важливе обладнання забезпечене резервним живленням від генераторів. Медичний персонал безперервно надає необхідну допомогу пацієнтам. У лікарнях створено запас пального для тривалої автономної роботи у разі подальших відключень.

Водопостачання в місті здійснюватиметься за графіком із пониженим тиском: з 17:00 до 22:00. Подача води у звичайному режимі буде відновлена після стабілізації енергопостачання.

Крім того, попри складну енергетичну ситуацію, громадський транспорт продовжує працювати.

За інформацією операторів мобільного зв’язку, через перевантаження мережі можливі короткочасні перебої. Наразі зв’язок поступово відновлюється.

Ситуація перебуває під постійним контролем. У мікрорайонах міста працюють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячий чай. Сумська громада залишається згуртованою. Усі міські служби діють скоординовано та злагоджено 

- резюмував Кобзар.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Суми