Сумы приходят в себя после атаки рф: водоснабжение по графику, со связью возможны перебои

В Сумах после массированной атаки врага водоснабжение будет осуществляться по графику с пониженным давлением, связь постепенно восстанавливается, медучреждения работают в штатном режиме. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, передает УНН.

По словам Кобзаря, все медицинские учреждения Сумской общины работают в штатном режиме. Критически важное оборудование обеспечено резервным питанием от генераторов. Медицинский персонал непрерывно оказывает необходимую помощь пациентам. В больницах создан запас горючего для длительной автономной работы в случае дальнейших отключений.

Водоснабжение в городе будет осуществляться по графику с пониженным давлением: с 17:00 до 22:00. Подача воды в обычном режиме будет возобновлена после стабилизации энергоснабжения.

Кроме того, несмотря на сложную энергетическую ситуацию, общественный транспорт продолжает работать.

По информации операторов мобильной связи, из-за перегрузки сети возможны кратковременные перебои. Сейчас связь постепенно восстанавливается.

Ситуация находится под постоянным контролем. В микрорайонах города работают пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай. Сумская община остается сплоченной. Все городские службы действуют скоординировано и слаженно