ukenru
17:24 • 3100 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
16:00 • 11027 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
14:50 • 22389 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 28826 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 51224 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 91861 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 92739 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 131055 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 94851 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 75451 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Сумы приходят в себя после атаки рф: водоснабжение по графику, со связью возможны перебои

Киев • УНН

 • 850 просмотра

После массированной атаки врага в Сумах водоснабжение будет осуществляться по графику с пониженным давлением, а связь постепенно восстанавливается. Медицинские учреждения работают в штатном режиме, обеспечены резервным питанием.

Сумы приходят в себя после атаки рф: водоснабжение по графику, со связью возможны перебои

В Сумах после массированной атаки врага водоснабжение будет осуществляться по графику с пониженным давлением, связь постепенно восстанавливается, медучреждения работают в штатном режиме. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

По словам Кобзаря, все медицинские учреждения Сумской общины работают в штатном режиме. Критически важное оборудование обеспечено резервным питанием от генераторов. Медицинский персонал непрерывно оказывает необходимую помощь пациентам. В больницах создан запас горючего для длительной автономной работы в случае дальнейших отключений.

Водоснабжение в городе будет осуществляться по графику с пониженным давлением: с 17:00 до 22:00. Подача воды в обычном режиме будет возобновлена после стабилизации энергоснабжения.

Кроме того, несмотря на сложную энергетическую ситуацию, общественный транспорт продолжает работать.

По информации операторов мобильной связи, из-за перегрузки сети возможны кратковременные перебои. Сейчас связь постепенно восстанавливается.

Ситуация находится под постоянным контролем. В микрорайонах города работают пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай. Сумская община остается сплоченной. Все городские службы действуют скоординировано и слаженно

- резюмировал Кобзарь.

рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго08.11.25, 10:59 • 51233 просмотра

Антонина Туманова

