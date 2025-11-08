Сумы приходят в себя после атаки рф: водоснабжение по графику, со связью возможны перебои
Киев • УНН
После массированной атаки врага в Сумах водоснабжение будет осуществляться по графику с пониженным давлением, а связь постепенно восстанавливается. Медицинские учреждения работают в штатном режиме, обеспечены резервным питанием.
В Сумах после массированной атаки врага водоснабжение будет осуществляться по графику с пониженным давлением, связь постепенно восстанавливается, медучреждения работают в штатном режиме. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, передает УНН.
Детали
По словам Кобзаря, все медицинские учреждения Сумской общины работают в штатном режиме. Критически важное оборудование обеспечено резервным питанием от генераторов. Медицинский персонал непрерывно оказывает необходимую помощь пациентам. В больницах создан запас горючего для длительной автономной работы в случае дальнейших отключений.
Водоснабжение в городе будет осуществляться по графику с пониженным давлением: с 17:00 до 22:00. Подача воды в обычном режиме будет возобновлена после стабилизации энергоснабжения.
Кроме того, несмотря на сложную энергетическую ситуацию, общественный транспорт продолжает работать.
По информации операторов мобильной связи, из-за перегрузки сети возможны кратковременные перебои. Сейчас связь постепенно восстанавливается.
Ситуация находится под постоянным контролем. В микрорайонах города работают пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай. Сумская община остается сплоченной. Все городские службы действуют скоординировано и слаженно
