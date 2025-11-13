Российский БПЛА атаковал предприятие в Сумах: город затянуло дымом, специалисты проверят качество воздуха
Киев • УНН
Российский БПЛА атаковал предприятие в Сумах, вызвав пожар и задымление. Специалисты проводят замеры качества воздуха, жителям рекомендуют оставаться в помещениях.
Сегодня враг атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум, город затянуло дымом. Как сообщили в Сумской ОВА, специалисты уже проводят замеры качества атмосферного воздуха, передает УНН.
Детали
Сегодня после обеда российский БпЛА атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум. Загорелись материалы на производственном участке.
По предварительной информации – без пострадавших.
Как сообщили в ОВА, на месте работают все экстренные службы, продолжается ликвидация пожара и обследование территории.
Из-за атаки в городе наблюдается задымление. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины уже проводят замеры качества атмосферного воздуха
Пока проверка продолжается, жителям рекомендуют:
▫️ закрыть окна;
▫️ ограничить пребывание на открытом воздухе (особенно детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей);
▫️ пить больше воды;
▫️ при наличии – включить очиститель воздуха на максимальный режим.
