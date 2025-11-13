$42.040.02
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 19133 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 17048 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18253 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 45454 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32763 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34716 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37006 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32955 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28194 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 19178 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 45488 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38821 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36614 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 98656 просмотра
Российский БПЛА атаковал предприятие в Сумах: город затянуло дымом, специалисты проверят качество воздуха

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Российский БПЛА атаковал предприятие в Сумах, вызвав пожар и задымление. Специалисты проводят замеры качества воздуха, жителям рекомендуют оставаться в помещениях.

Российский БПЛА атаковал предприятие в Сумах: город затянуло дымом, специалисты проверят качество воздуха

Сегодня враг атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум, город затянуло дымом. Как сообщили в Сумской ОВА, специалисты уже проводят замеры качества атмосферного воздуха, передает УНН.

Детали

Сегодня после обеда российский БпЛА атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум. Загорелись материалы на производственном участке.

По предварительной информации – без пострадавших.

Как сообщили в ОВА, на месте работают все экстренные службы, продолжается ликвидация пожара и обследование территории.

Из-за атаки в городе наблюдается задымление. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины уже проводят замеры качества атмосферного воздуха 

- указано в сообщении.

Пока проверка продолжается, жителям рекомендуют:

▫️ закрыть окна;

▫️ ограничить пребывание на открытом воздухе (особенно детям, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей);

▫️ пить больше воды;

▫️ при наличии – включить очиститель воздуха на максимальный режим.

Сумы приходят в себя после атаки рф: водоснабжение по графику, со связью возможны перебои08.11.25, 19:44 • 8034 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Сумы