Спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном объекте в Сумах
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте в Сумах, вызванный российским ударом. Один человек обратился за медицинской помощью.
Детали
Отмечается, что из-за угрозы повторных ударов спасатели были вынуждены приостанавливать работы и следовать в укрытие.
Все очаги горения ликвидированы. За медицинской помощью обратился 1 человек
Напомним
13 ноября враг атаковал территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум, город затянуло дымом. Как сообщили в Сумской ОВА, специалисты уже проводят замеры качества атмосферного воздуха.
