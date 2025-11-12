Через військову агресію рф частина Сум без світла
Київ • УНН
Через військову агресію рф частина Сум залишилася без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Частина Сум залишилась без світла через військову агресію рф, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
Через військову агресію рф знеструмлено частину м. Суми. Окрім цього, продовжують діяти графіки погодинних відключень
За даними ОВА, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
