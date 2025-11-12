Из-за военной агрессии рф часть Сум без света
Киев • УНН
Из-за военной агрессии рф часть Сум осталась без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, продолжают действовать графики почасовых отключений.
Часть Сум осталась без света из-за военной агрессии рф, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Из-за военной агрессии рф обесточена часть г. Сумы. Кроме этого, продолжают действовать графики почасовых отключений
По данным ОВА, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
