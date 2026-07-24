"россия накопила ракеты" - Игнат призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги
Киев • УНН
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что враг накопил ракеты, поэтому в ближайшие дни следует максимально реагировать на сигналы тревоги. Он подчеркнул, что баллистика очень быстрая и опасная.
россия накопила определенное количество ракет, поэтому украинцам стоит быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг накопил определенное количество ракет и, соответственно, нужно будет в эти дни максимально реагировать людям на сигналы тревоги, понимать, что баллистика - это очень быстро и очень опасно
Напомним
россия нанесла баллистический удар по Киевской области, больше всего пострадал Бучанский район. По предварительным данным, удар пришелся по территории частного полигона, где проходили мероприятия.
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых24.07.26, 15:06 • 11824 просмотра