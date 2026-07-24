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"россия накопила ракеты" - Игнат призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что враг накопил ракеты, поэтому в ближайшие дни следует максимально реагировать на сигналы тревоги. Он подчеркнул, что баллистика очень быстрая и опасная.

"россия накопила ракеты" - Игнат призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги

россия накопила определенное количество ракет, поэтому украинцам стоит быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.  

Враг накопил определенное количество ракет и, соответственно, нужно будет в эти дни  максимально реагировать людям на сигналы тревоги, понимать, что баллистика - это очень быстро и очень опасно 

– сообщил спикер.

Напомним

россия нанесла баллистический удар по Киевской области, больше всего пострадал Бучанский район. По предварительным данным, удар пришелся по территории частного полигона, где проходили мероприятия. 

Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых24.07.26, 15:06 • 11824 просмотра

Алла Киосак

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская область
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Украина