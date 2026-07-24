"россия накопила ракеты" - Игнат призвал украинцев реагировать на сигналы тревоги

россия накопила определенное количество ракет, поэтому украинцам стоит быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг накопил определенное количество ракет и, соответственно, нужно будет в эти дни максимально реагировать людям на сигналы тревоги, понимать, что баллистика - это очень быстро и очень опасно