Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Киев • УНН
Российский баллистический удар по полигону в Киевской области во время выставки вооружения унес жизни 10 человек. Генпрокурор сообщил о расследовании возможной халатности при организации мероприятия.
В результате российского баллистического удара по полигону в Киевской области, где в то время проходила выставка вооружения, погибло 10 человек. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, еще около сотни человек получили ранения, пишет УНН.
"Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевской области. Погибло 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Данные уточняются", - написал Генеральный прокурор.
По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по словам Кравченко, проводится расследование принадлежности организации мероприятия.
"В то же время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины относительно возможного ненадлежащего выполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.
Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Напротив – требует максимальной профессиональности, осторожности и осознания каждого шага", - подчеркнул Генпрокурор.
По словам Кравченко, следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли надлежащим образом оценены риски в условиях военного положения.
Баллистическая атака рф на Киевщину: в ОВА подтвердили, что предварительно удар нанесён по полигону, где проходили мероприятия24.07.26, 14:30 • 2796 просмотров