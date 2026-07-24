Баллистическая атака рф на Киевщину: в ОВА подтвердили, что предварительно удар нанесён по полигону, где проходили мероприятия
Киев • УНН
россия нанесла баллистический удар по Киевской области, больше всего пострадал Бучанский район. По предварительным данным, удар пришёлся по территории частного полигона, где проходили мероприятия.
В Киевской области, где российская атака баллистикой унесла жизни людей и оставила пострадавших, "по предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проводились мероприятия", сообщил в пятницу и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олийнык в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня днем россия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проводились мероприятия. Сейчас эта информация тщательно проверяется
Он указал, что "на местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Более подробная информация будет предоставлена позже".
Напомним
Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области в результате ракетного удара рф известно о 6 погибших, десятках пострадавших, идет спасательная операция.
россия нанесла удар по полигону во время выставки вооружения - есть погибшие и раненые24.07.26, 14:18 • 1582 просмотра