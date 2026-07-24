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Баллистическая атака рф на Киевщину: в ОВА подтвердили, что предварительно удар нанесён по полигону, где проходили мероприятия

Киев • УНН

 • 2774 просмотра

россия нанесла баллистический удар по Киевской области, больше всего пострадал Бучанский район. По предварительным данным, удар пришёлся по территории частного полигона, где проходили мероприятия.

Баллистическая атака рф на Киевщину: в ОВА подтвердили, что предварительно удар нанесён по полигону, где проходили мероприятия

В Киевской области, где российская атака баллистикой унесла жизни людей и оставила пострадавших, "по предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проводились мероприятия", сообщил в пятницу и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олийнык в соцсетях, пишет УНН.   

Сегодня днем россия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проводились мероприятия. Сейчас эта информация тщательно проверяется

- написал Олийнык.

Он указал, что "на местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Более подробная информация будет предоставлена позже".

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области в результате ракетного удара рф известно о 6 погибших, десятках пострадавших, идет спасательная операция.

россия нанесла удар по полигону во время выставки вооружения - есть погибшие и раненые24.07.26, 14:18 • 1582 просмотра

Юлия Шрамко

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