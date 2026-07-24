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россия нанесла удар по полигону во время выставки вооружения - есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

российские войска 24 июля нанесли удар по полигону во время публично анонсированной выставки вооружения. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, официальная информация уточняется.

россия нанесла удар по полигону во время выставки вооружения - есть погибшие и раненые

24 июля российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где в это время проходила публично анонсированная выставка вооружений. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об атаке сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик, передает УНН.

Детали

По его словам, российская атака, вероятно, была направлена именно на мероприятие.

"Не думаю, что могу сейчас всё рассказать, но это был очень серьезный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений. Официальные сообщения появятся позже. Скорее всего, удар был нанесен именно по этому событию", – сказал Боровик.

По предварительной информации, выставка была публично анонсирована в сети, а информация о ее проведении находилась в открытом доступе.

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), который также мог находиться на мероприятии, сообщил, что не пострадал.

"Друзья, спасибо, со мной всё нормально. Команда жива", – написал он.

С заявлением также выступил Украинский совет оружейников. Там подтвердили, что удар был нанесен по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии, и призвали не распространять информацию, которая может навредить следствию или Силам обороны.

"Информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы. Просим воздержаться от распространения фото и видео с места, геолокации, информации о пострадавших, компании и других деталей, которые могут навредить людям, работе Сил обороны или следствию", – говорится в заявлении.

Также в организации отметили, что не были организатором мероприятия, однако находятся на связи с коллегами и оказывают необходимую поддержку.

Официальная информация о количестве погибших, раненых и обстоятельствах российского удара уточняется.

рф нанесла ракетный удар по Киевщине, 6 погибших, десятки раненых, идет спасательная операция - Зеленский показал последствия24.07.26, 14:07 • 1592 просмотра

Андрей Тимощенков

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