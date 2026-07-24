рф нанесла ракетный удар по Киевщине, 6 погибших, десятки раненых, идет спасательная операция - Зеленский показал последствия
Киев • УНН
В Киевской области в результате ракетного удара рф погибли 6 человек, десятки пострадали. Продолжается спасательная операция, на месте работают службы.
В Киевской области в результате ракетного удара рф известно о 6 погибших, десятках пострадавших, идет спасательная операция, сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсетях в пятницу, показав последствия, пишет УНН.
Сейчас продолжается спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шестеро человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы
По его словам, "есть пострадавшие и в Славянске из-за ударов авиабомбами. "Пять человек убито. Мои соболезнования родным. Девять – ранены. россияне повредили обычные жилые дома, здание консульства, автомобили", - указал Президент.
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"Жестокие удары по людям, за которые россияне должны отвечать. россия уже давно не обращает внимания ни на какие международные нормы, ни на какие человеческие. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для "пэтриотов" – это приоритет номер один", - подчеркнул Зеленский.