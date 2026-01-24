$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 2372 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 9426 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 17207 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 33068 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 33333 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 30020 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26284 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 50661 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 46412 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21772 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Беспрецедентный случай: Россия впервые за долгое время применила по Киеву ракеты Х-22 - Игнат

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В ночь на 24 января Россия применила 12 ракет Х-22, боевая масса которых составляет 950 кг. Эти ракеты ранее использовались против авианосных групп и могут нести различный заряд.

Беспрецедентный случай: Россия впервые за долгое время применила по Киеву ракеты Х-22 - Игнат

россия в ночь на 24 января впервые за долгое время применила против Украины 12 ракет Х-22, боевая масса которой составляет 950 кг. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала КИЕВ24, передает УНН.

Подробности

"Задействованы такие уже нетипичные ракеты. Не было таких ракет, как Х-22 в сводках довольно давно. Особенность этой атаки именно в применении именно этих ракет. Противник применяет ударные беспилотники типа "шахед" и других типов в большом количестве… Ракеты Х-22, это ракеты, которые фактически использовались против авианосных групп. Могут нести разный заряд, в том числе и специальный. Их особенность, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", - сказал Игнат.

Он отметил, что этой ночью было применено 12 ракет Х-22 по Киеву с самолетов стратегической авиации.

"Это беспрецедентный такой случай. Вы помните, возможно, еще случай в Днепре, когда целый подъезд дома тогда снесло, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять таких ракет по территории, а больше сосредоточился на ударах по югу, по острову Змеиный", - добавил Игнат.

Напомним

В ночь на 24 января россия совершила комбинированный удар по Украине, запустив 21 ракету и 375 дронов. Украинская ПВО сбила или подавила 15 ракет и 357 беспилотников, информация по 4 ракетам уточняется.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Ядерное оружие
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Юрий Игнат
Днепр
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
Киев