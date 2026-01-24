Беспрецедентный случай: Россия впервые за долгое время применила по Киеву ракеты Х-22 - Игнат

россия в ночь на 24 января впервые за долгое время применила против Украины 12 ракет Х-22, боевая масса которой составляет 950 кг. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала КИЕВ24, передает УНН.

Подробности

"Задействованы такие уже нетипичные ракеты. Не было таких ракет, как Х-22 в сводках довольно давно. Особенность этой атаки именно в применении именно этих ракет. Противник применяет ударные беспилотники типа "шахед" и других типов в большом количестве… Ракеты Х-22, это ракеты, которые фактически использовались против авианосных групп. Могут нести разный заряд, в том числе и специальный. Их особенность, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", - сказал Игнат.

Он отметил, что этой ночью было применено 12 ракет Х-22 по Киеву с самолетов стратегической авиации.

"Это беспрецедентный такой случай. Вы помните, возможно, еще случай в Днепре, когда целый подъезд дома тогда снесло, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять таких ракет по территории, а больше сосредоточился на ударах по югу, по острову Змеиный", - добавил Игнат.

Напомним

В ночь на 24 января россия совершила комбинированный удар по Украине, запустив 21 ракету и 375 дронов. Украинская ПВО сбила или подавила 15 ракет и 357 беспилотников, информация по 4 ракетам уточняется.