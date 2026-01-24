рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів

росія вночі атакувала Україну 21 ракетою, у тому числі двома "Цирконами", та 375 дронами, з них збито або придушено 15 та 357 відповідно, інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 січня (з 18:00 23 січня) ворог здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 “Циркон” (район пуску ТОТ АР Крим);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – рф);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – рф., ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл. - рф);

375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина. Особливість – залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України - повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів: 9 крилатих ракет Х-22/Х-32; 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 357 ударних БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється - зазначили у Повітряних силах.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

"Не можна зволікати з ППО, не можна заплющувати очі на ці удари": Зеленський відреагував на атаку рф понад 370 дронами та 21 ракетою