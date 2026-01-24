$43.170.01
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов

Киев • УНН

 • 884 просмотра

В ночь на 24 января россия совершила комбинированный удар по Украине, запустив 21 ракету и 375 дронов. Украинская ПВО сбила или подавила 15 ракет и 357 беспилотников, информация по 4 ракетам уточняется.

рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов

россия ночью атаковала Украину 21 ракетой, в том числе двумя "Цирконами", и 375 дронами, из них сбито или подавлено 15 и 357 соответственно, информация по 4 вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 января (с 18:00 23 января) враг совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 396 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты 3М22 “Циркон” (район пуска ВОТ АР Крым);
    • 12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – рф);
      • 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – рф., ВОТ Крыма);
        • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл. - рф);
          • 375 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск – рф, ВОТ Донецк, около 250 из них – "шахеды".

            Основное направление удара – Киевщина. Особенность – привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины

            - сообщили в ВС ВСУ.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели – 15 ракет и 357 беспилотников различных типов: 9 крылатых ракет Х-22/Х-32; 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69; 357 ударных БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях. Информация по 4 вражеским ракетам уточняется

            - отметили в Воздушных силах.

            Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

            Юлия Шрамко

