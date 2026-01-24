$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 5556 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 12846 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 19712 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 35683 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 35402 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30866 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26876 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 53164 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 48246 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22052 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Безпрецедентний випадок: росія вперше за тривалий час застосувала по Києву ракети Х-22 - Ігнат

Київ • УНН

 • 1670 перегляди

В ніч на 24 січня Росія застосувала 12 ракет Х-22, бойова маса яких становить 950 кг. Ці ракети раніше використовувались проти авіаносних груп і можуть нести різний заряд.

Безпрецедентний випадок: росія вперше за тривалий час застосувала по Києву ракети Х-22 - Ігнат

росія у ніч на 24 січня вперше за тривалий час застосувала проти України 12 ракет Х-22, бойова маса якої становить 950 кг. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу КИЇВ24, передає УНН.

Деталі

"Залучено такі вже нетипові ракети. Не було таких ракет, як Х-22 у зведеннях доволі давно. Особливість цієї атаки саме в застосуванні саме цих ракет. Противних застосовує ударні безпілотники типу "шахед" та інших типів у великій кількості… Ракети Х-22, це ракети, які фактично використовувались проти авіаносних груп. Можуть нести різний заряд, зокрема і спеціальний. Їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що цієї ночі було застосовано 12 ракет Х-22 по Києву з літаків стратегічної авіації.

"Це безпрецедентний такий випадок. Ви пам’ятаєте, можливо, ще випадок у Дніпрі, коли цілий під'їзд будинку тоді знесло, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по території, а більше зосередився на ударах по півдню, по острову Зміїний", - додав Ігнат.

Нагадаємо

У ніч на 24 січня росія здійснила комбінований удар по Україні, запустивши 21 ракету та 375 дронів. Українська ППО збила або придушила 15 ракет та 357 безпілотників, інформація щодо 4 ракет уточнюється.

Павло Башинський

