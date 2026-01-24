Безпрецедентний випадок: росія вперше за тривалий час застосувала по Києву ракети Х-22 - Ігнат

росія у ніч на 24 січня вперше за тривалий час застосувала проти України 12 ракет Х-22, бойова маса якої становить 950 кг. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу КИЇВ24, передає УНН.

Деталі

"Залучено такі вже нетипові ракети. Не було таких ракет, як Х-22 у зведеннях доволі давно. Особливість цієї атаки саме в застосуванні саме цих ракет. Противних застосовує ударні безпілотники типу "шахед" та інших типів у великій кількості… Ракети Х-22, це ракети, які фактично використовувались проти авіаносних груп. Можуть нести різний заряд, зокрема і спеціальний. Їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що цієї ночі було застосовано 12 ракет Х-22 по Києву з літаків стратегічної авіації.

"Це безпрецедентний такий випадок. Ви пам’ятаєте, можливо, ще випадок у Дніпрі, коли цілий під'їзд будинку тоді знесло, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по території, а більше зосередився на ударах по півдню, по острову Зміїний", - додав Ігнат.

Нагадаємо

У ніч на 24 січня росія здійснила комбінований удар по Україні, запустивши 21 ракету та 375 дронів. Українська ППО збила або придушила 15 ракет та 357 безпілотників, інформація щодо 4 ракет уточнюється.