Каллас звинуватила Іран у спробах втягнути регіональні країни у масштабну війну

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що іранський режим цілеспрямовано прагне ескалації конфлікту на Близькому Сході, атакуючи сусідні держави без розбору. Під час пресконференції в Цюриху, яка відбулася 5 березня за участю міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, вона наголосила, що дії Тегерана спрямовані на створення хаосу та розширення географії бойових дій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Очільниця європейської дипломатії охарактеризувала нинішню стратегію Тегерана як таку, що базується на експорті насильства за межі власних кордонів.

На запитання журналістів про можливе пряме втягування Північноатлантичного альянсу в конфлікт, Каллас зауважила, що Іран свідомо провокує членів НАТО, проводячи непередбачувані атаки на об'єкти в регіоні. Водночас вона нагадала про наявність чітких механізмів колективної безпеки, які дозволяють країнам-членам самостійно вирішувати питання звернення за військовою допомогою, хоча на цей час таких запитів не надходило.

Іран є експортером війни. Зараз режим намагається втягнути у цю війну якомога більше країн – заявила Каллас журналістам у Цюриху.

Ослаблення режиму та вікно можливостей для іранців

Попри агресивну риторику Тегерана, Каллас зазначила, що військовий та політичний потенціал ісламської республіки суттєво підірваний внаслідок останніх авіаударів союзників.

На її думку, критичне ослаблення чинного керівництва створює історичний шанс для громадян Ірану самостійно обрати шлях подальшого розвитку своєї держави. Європейський Союз, за словами дипломатки, продовжує використовувати всі доступні канали для зниження напруженості, проте майбутнє регіону тепер значною мірою залежить від внутрішніх процесів в самому Ірані.

Тегеран намагається посіяти хаос у регіоні та атакує інші країни без розбору – додала голова зовнішньої політики ЄС, коментуючи дії іранського керівництва.

