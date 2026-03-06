Каллас звинуватила Іран у спробах втягнути регіональні країни у масштабну війну

$43.720.26
50.830.37
ukenru
23:07 • 2044 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 13544 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 19854 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 45532 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 82255 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 47553 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 42709 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 68657 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26018 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49619 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
83%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 24906 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 13247 перегляди
Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана5 березня, 17:28 • 10366 перегляди
Поліція Балі підтвердила, що понівечені останки належать зниклому українському туристу5 березня, 18:04 • 8074 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 8538 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 24939 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 54306 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 68657 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 77782 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 77788 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 8592 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 13273 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 35168 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 42129 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 57224 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
The Guardian
Fox News

Каллас звинуватила Іран у спробах втягнути регіональні країни у масштабну війну

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Кая Каллас заявила, що Іран прагне ескалації конфлікту на Близькому Сході, атакуючи сусідні держави. Вона зазначила, що Тегеран свідомо провокує членів НАТО, але військовий потенціал Ірану підірваний.

Каллас звинуватила Іран у спробах втягнути регіональні країни у масштабну війну

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що іранський режим цілеспрямовано прагне ескалації конфлікту на Близькому Сході, атакуючи сусідні держави без розбору. Під час пресконференції в Цюриху, яка відбулася 5 березня за участю міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, вона наголосила, що дії Тегерана спрямовані на створення хаосу та розширення географії бойових дій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Очільниця європейської дипломатії охарактеризувала нинішню стратегію Тегерана як таку, що базується на експорті насильства за межі власних кордонів.

На запитання журналістів про можливе пряме втягування Північноатлантичного альянсу в конфлікт, Каллас зауважила, що Іран свідомо провокує членів НАТО, проводячи непередбачувані атаки на об'єкти в регіоні. Водночас вона нагадала про наявність чітких механізмів колективної безпеки, які дозволяють країнам-членам самостійно вирішувати питання звернення за військовою допомогою, хоча на цей час таких запитів не надходило.

Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США06.03.26, 00:16 • 2232 перегляди

Іран є експортером війни. Зараз режим намагається втягнути у цю війну якомога більше країн

– заявила Каллас журналістам у Цюриху.

Ослаблення режиму та вікно можливостей для іранців

Попри агресивну риторику Тегерана, Каллас зазначила, що військовий та політичний потенціал ісламської республіки суттєво підірваний внаслідок останніх авіаударів союзників.

На її думку, критичне ослаблення чинного керівництва створює історичний шанс для громадян Ірану самостійно обрати шлях подальшого розвитку своєї держави. Європейський Союз, за словами дипломатки, продовжує використовувати всі доступні канали для зниження напруженості, проте майбутнє регіону тепер значною мірою залежить від внутрішніх процесів в самому Ірані.

Тегеран намагається посіяти хаос у регіоні та атакує інші країни без розбору

– додала голова зовнішньої політики ЄС, коментуючи дії іранського керівництва.

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину05.03.26, 23:07 • 3230 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Дипломатка
Кая Каллас
НАТО
Швейцарія
Європейський Союз
Іран