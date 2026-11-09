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Франція звинуватила Іран у кібератаці на холодильники - які планує дії у відповідь

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Франція поклала на КВІР відповідальність за кібератаки на холодильне обладнання у 700 магазинах. Париж готує загальноєвропейські санкції.

Франція звинуватила Іран у кібератаці на холодильники - які планує дії у відповідь

Франція заявила, що Іран несе відповідальність за масштабну кібератаку на морозильні камери та холодильне обладнання в супермаркетах. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав цей інцидент актом "безпрецедентного масштабу та безпрецедентної агресії", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Жан-Ноель Барро повідомив, що проти винних будуть запроваджені "загальноєвропейські санкції". Він додав, що ці атаки — під час яких зловмисники отримали контроль над цифровими термостатами й підвищили температуру до понад 50°C — є "серйозним порушенням національних інтересів".

Під час брифінгу на полях саміту G7 у Парижі він заявив: "Завдяки значним зусиллям державних органів я можу підтвердити, що відповідальність за цю атаку несе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ісламської Республіки Іран".

У Європі новий збій холодильників у супермаркетах - підозрюють кібератаку02.11.26, 12:38 • 6278 переглядiв

За його словами, посла Ірану викликали до міністерства, щоб "висловити найрішучіший протест проти цього надзвичайно серйозного акту".

Додамо

11 та 12 жовтня кібератаки вразили велику кількість супермаркетів у Франції. У деяких із них довелося утилізувати всі запаси продуктів, що швидко псуються.

Згодом повідомлялося про схожі інциденти: минулого тижня постраждало холодильне обладнання в супермаркетах інших європейських країн, а також було здійснено атаку на французький банк крові.

Прокурор Парижа Лор Беккю повідомила в понеділок, що слідчі та державні служби виявили "метод дій" (modus operandi), характерний для іранського угруповання "Шахід Каве" (Shahid Kaveh) — підрозділу кібервійни, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

За її словами, серед ознак — "використання перської мови та IP-адрес, що ведуть до пристроїв, розташованих в Ірані".

У Франції холодильники банків крові зазнали кібератак - що із запасами04.11.26, 18:22 • 5013 переглядiв

Беккю зазначила, що її відомство розпочало розслідування стосовно керівника "Шахід Каве", його заступників та "інших осіб, яких буде встановлено". Їм інкримінують "шахрайські атаки на автоматизовану систему обробки даних, вчинені у складі організованого злочинного угруповання, а також завдання шкоди, що становить небезпеку для людей".

Вона додала, що ці правопорушення "обтяжені тим фактом, що вони були вчинені в інтересах іноземної держави — у цьому випадку Ірану". Жером Біллуа, партнер компанії Wavestone, що спеціалізується на кібербезпеці та технологіях, зазначив, що угруповання Shahid Kaveh діє з 2020 року і, як відомо, здійснювало кібератаки переважно на системи водопостачання у США.

"Дві країни відомі своєю причетністю до атак такого типу — Іран і Росія. З огляду на те, що нещодавні кібератаки на супермаркети та банк крові у Франції стосувалися саме морозильного обладнання, є підстави вважати, що Іран безпосередньо причетний до обох випадків", — сказав він.

"Наразі вони атакують вразливе обладнання, але, оскільки йдеться про державне угруповання, яке має необхідні ресурси, рішучість і час, нам слід бути готовими до атак на інші системи — наприклад, на об'єкти водопостачання чи електромережі".

Під час атаки, що сталася минулого місяця, хакери дистанційно змінили налаштування температури в тисячах морозильних камер, холодильників і холодильних вітрин у 700 супермаркетах і магазинах по всій Франції. У деяких випадках температура змінилася з -27°C до понад +50°C.

Антоніна Туманова

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Електроенергія
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки
Іран