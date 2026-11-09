Франція звинуватила Іран у кібератаці на холодильники - які планує дії у відповідь

Франція заявила, що Іран несе відповідальність за масштабну кібератаку на морозильні камери та холодильне обладнання в супермаркетах. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав цей інцидент актом "безпрецедентного масштабу та безпрецедентної агресії", передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Жан-Ноель Барро повідомив, що проти винних будуть запроваджені "загальноєвропейські санкції". Він додав, що ці атаки — під час яких зловмисники отримали контроль над цифровими термостатами й підвищили температуру до понад 50°C — є "серйозним порушенням національних інтересів".

Під час брифінгу на полях саміту G7 у Парижі він заявив: "Завдяки значним зусиллям державних органів я можу підтвердити, що відповідальність за цю атаку несе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ісламської Республіки Іран".

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За його словами, посла Ірану викликали до міністерства, щоб "висловити найрішучіший протест проти цього надзвичайно серйозного акту".

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11 та 12 жовтня кібератаки вразили велику кількість супермаркетів у Франції. У деяких із них довелося утилізувати всі запаси продуктів, що швидко псуються.

Згодом повідомлялося про схожі інциденти: минулого тижня постраждало холодильне обладнання в супермаркетах інших європейських країн, а також було здійснено атаку на французький банк крові.

Прокурор Парижа Лор Беккю повідомила в понеділок, що слідчі та державні служби виявили "метод дій" (modus operandi), характерний для іранського угруповання "Шахід Каве" (Shahid Kaveh) — підрозділу кібервійни, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

За її словами, серед ознак — "використання перської мови та IP-адрес, що ведуть до пристроїв, розташованих в Ірані".

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Беккю зазначила, що її відомство розпочало розслідування стосовно керівника "Шахід Каве", його заступників та "інших осіб, яких буде встановлено". Їм інкримінують "шахрайські атаки на автоматизовану систему обробки даних, вчинені у складі організованого злочинного угруповання, а також завдання шкоди, що становить небезпеку для людей".

Вона додала, що ці правопорушення "обтяжені тим фактом, що вони були вчинені в інтересах іноземної держави — у цьому випадку Ірану". Жером Біллуа, партнер компанії Wavestone, що спеціалізується на кібербезпеці та технологіях, зазначив, що угруповання Shahid Kaveh діє з 2020 року і, як відомо, здійснювало кібератаки переважно на системи водопостачання у США.

"Дві країни відомі своєю причетністю до атак такого типу — Іран і Росія. З огляду на те, що нещодавні кібератаки на супермаркети та банк крові у Франції стосувалися саме морозильного обладнання, є підстави вважати, що Іран безпосередньо причетний до обох випадків", — сказав він.

"Наразі вони атакують вразливе обладнання, але, оскільки йдеться про державне угруповання, яке має необхідні ресурси, рішучість і час, нам слід бути готовими до атак на інші системи — наприклад, на об'єкти водопостачання чи електромережі".

Під час атаки, що сталася минулого місяця, хакери дистанційно змінили налаштування температури в тисячах морозильних камер, холодильників і холодильних вітрин у 700 супермаркетах і магазинах по всій Франції. У деяких випадках температура змінилася з -27°C до понад +50°C.