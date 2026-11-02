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The New York Times

У Європі новий збій холодильників у супермаркетах - підозрюють кібератаку

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

У десятках магазинів Бельгії та Швеції раптово змінилася температура холодильників і морозильних камер. Мережі перевіряють ІТ-інцидент.

У Європі новий збій холодильників у супермаркетах - підозрюють кібератаку

Супермаркети в Бельгії та Швеції повідомили про раптові зміни температури своїх холодильників та морозильних камер у понеділок, 2 листопада, що викликало побоювання щодо кібератаки, подібної до тих, що нещодавно сталися у Франції. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанія Delhaize, яка належить нідерландському ритейлеру Ahold Delhaize, підтвердила, що в неділю, 1 листопада, ввечері приблизно в 40 її магазинах у Бельгії стався "ІТ-інцидент", який вплинув на холодильні системи, повідомляє бельгійське видання Belga. Невелика кількість супермаркетів Carrefour Belgium та Spar також повідомили про аналогічну проблему, повідомляє Belga.

Кілька супермаркетів мереж ICA та Coop у Швеції спостерігають вищу температуру в морозильних камерах, згідно з повідомленням у газеті Aftonbladet. Температура в морозильних камерах підвищилася до 50°C, повідомила на своїй сторінці у Facebook компанія Ica Kvantum у Шебу у Швеції, додавши, що вона підозрює злом. Ще два магазини ICA також повідомляють про проблеми, і Coop має шість постраждалих магазинів у центральній частині країни, повідомляє Aftonbladet.

"Нам відомо, що обмежена кількість магазинів постраждала від інциденту, який стався вночі та вплинув на холодильні та морозильні системи. ICA наразі надає підтримку цим магазинам у вирішенні ситуації. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", – повідомив речник ICA Sverige Bloomberg електронною поштою в понеділок, 2 листопада. Речник не підтвердив кібератаку.

ICA володіє приблизно третиною шведського продуктового ринку, тоді як Coop має близько 17%.

Ці інциденти викликають занепокоєння щодо повторення збоїв, які сталися у Франції минулого місяця, коли 700 магазинів постраждали від кібератак, які вивели з ладу холодильні системи та змусили магазини викидати продукти. Серед постраждалих були мережі Intermarché, Coopérative U та Carrefour SA. Жодна група публічно не взяла на себе відповідальність за злом.

Минулого місяця кібератака призвела до кількох днів перебоїв у обслуговуванні та порожніх полиць у магазинах Ahold Delhaize в Нідерландах. Компанія досі не повідомила, що саме стало причиною проблеми.

У США Пентагон минулого тижня заявив, що вивчає несправність морозильних камер для зберігання продуктів на кількох військових об'єктах.

Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів17.10.26, 02:05 • 17349 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
Кібератака
Пентагон
Франція
Швеція
Бельгія
Нідерланди
Сполучені Штати Америки