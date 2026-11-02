В Европе новый сбой холодильников в супермаркетах - подозревают кибератаку

Супермаркеты в Бельгии и Швеции сообщили о внезапных изменениях температуры в своих холодильниках и морозильных камерах в понедельник, 2 ноября, что вызвало опасения по поводу кибератаки, подобных тем, что недавно произошли во Франции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания Delhaize, принадлежащая нидерландскому ритейлеру Ahold Delhaize, подтвердила, что в воскресенье, 1 ноября, вечером примерно в 40 её магазинах в Бельгии произошёл "ИТ-инцидент", повлиявший на холодильные системы, сообщает бельгийское издание Belga. Небольшое количество супермаркетов Carrefour Belgium и Spar также сообщили об аналогичной проблеме, сообщает Belga.

Несколько супермаркетов сетей ICA и Coop в Швеции наблюдают повышенную температуру в морозильных камерах, согласно сообщению газеты Aftonbladet. Температура в морозильных камерах повысилась до 50°C, сообщила на своей странице в Facebook компания Ica Kvantum в Шёбу, Швеция, добавив, что подозревает взлом. Ещё два магазина ICA также сообщают о проблемах, а у Coop есть шесть пострадавших магазинов в центральной части страны, сообщает Aftonbladet.

"Нам известно, что ограниченное количество магазинов пострадало от инцидента, произошедшего ночью и повлиявшего на холодильные и морозильные системы. ICA в настоящее время оказывает этим магазинам поддержку в решении ситуации. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", — сообщил представитель ICA Sverige Bloomberg по электронной почте в понедельник, 2 ноября. Представитель не подтвердил кибератаку.

ICA владеет примерно третью шведского продуктового рынка, тогда как Coop имеет около 17%.

Эти инциденты вызывают опасения относительно повторения сбоев, произошедших во Франции в прошлом месяце, когда 700 магазинов пострадали от кибератак, которые вывели из строя холодильные системы и вынудили магазины выбрасывать продукты. Среди пострадавших были сети Intermarché, Coopérative U и Carrefour SA. Ни одна группа публично не взяла на себя ответственность за взлом.

В прошлом месяце кибератака привела к нескольким дням перебоев в обслуживании и пустым полкам в магазинах Ahold Delhaize в Нидерландах. Компания до сих пор не сообщила, что именно стало причиной проблемы.

В США Пентагон на прошлой неделе заявил, что изучает неисправность морозильных камер для хранения продуктов на нескольких военных объектах.

Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов