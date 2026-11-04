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У Франції холодильники банків крові зазнали кібератак - що із запасами

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Кібератака вразила холодильні системи EFS на трьох об’єктах, але запаси крові залишилися безпечними. Інцидент пов’язують з атаками на супермаркети ЄС.

У Франції холодильники банків крові зазнали кібератак - що із запасами
AP Photo

Французька служба заготівлі крові підтвердила, що її холодильне обладнання зазнало кібератак — одночасно з атаками на холодильники в супермаркетах по всьому Європейському Союзу. При цьому запаси крові не постраждали, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

У вівторок Французька служба крові (EFS) повідомила, що постраждали системи моніторингу та контролю холодильних камер на трьох об’єктах служби: налаштування температури та режими розморожування були змінені, внаслідок чого температура піднялася до "дуже високих значень".

За заявою EFS, служба не була безпосередньою ціллю кібератак, а зразки крові чи препарати крові залишилися в безпеці.

Цей інцидент, імовірно, пов’язаний із новою хвилею кібератак на холодильне обладнання в супермаркетах по всій Європі, через що магазини були змушені викинути зіпсовані продукти. Ця хвиля сталася лише через кілька тижнів після того, як французькі супермаркети вперше зазнали кібератаки, що також торкнулася холодильних установок.

За повідомленнями французьких ЗМІ, постачальником холодильного обладнання для EFS є компанія Coolworld. У своїй заяві компанія зазначила, що їй відомо про інцидент і що він "стосується компонента, наданого стороннім постачальником, який не перебуває під безпосереднім контролем Coolworld". Також повідомляється, що постраждала лише "обмежена кількість" установок компанії.

Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів17.10.26, 02:05 • 17402 перегляди

Під час атак на супермаркети зловмисники втрутилися в налаштування розморожування холодильників, через що температура в них значно підвищилася — ситуація, ідентична тій, що сталася в EFS. Кров, яка зберігалася в ураженому обладнанні (зокрема пакети з плазмою для переливання), була "переміщена в інші місця або надійно захищена", — повідомили в EFS.

Анн Ле Енанфф, відповідальна за цифрові питання у французькому уряді, заявила сьогодні в Сенаті, що нещодавні атаки на холодильне обладнання в країні "були безпосередньо спрямовані проти нашої економіки та ланцюгів постачання".

"Я б навіть сказала, що, окрім цього, їхньою метою може бути підрив єдності нашої країни та поширення тривоги серед населення", — зазначила вона.

У Європі новий збій холодильників у супермаркетах - підозрюють кібератаку02.11.26, 12:38 • 6145 переглядiв

Антоніна Туманова

Здоров'яСвітТехнології
Кібератака
Європейський Союз
Франція