Во Франции холодильники банков крови подверглись кибератакам — что с запасами

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Французская служба заготовки крови подтвердила, что её холодильное оборудование подверглось кибератакам — одновременно с атаками на холодильники в супермаркетах по всему Европейскому союзу. При этом запасы крови не пострадали, передаёт УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Во вторник Французская служба крови (EFS) сообщила, что пострадали системы мониторинга и контроля холодильных камер на трёх объектах службы: настройки температуры и режимы размораживания были изменены, в результате чего температура поднялась до "очень высоких значений".

По заявлению EFS, служба не была непосредственной целью кибератак, а образцы крови или препараты крови остались в безопасности.

Этот инцидент, вероятно, связан с новой волной кибератак на холодильное оборудование в супермаркетах по всей Европе, из-за чего магазины были вынуждены выбросить испорченные продукты. Эта волна произошла всего через несколько недель после того, как французские супермаркеты впервые подверглись кибератаке, которая также затронула холодильные установки.

По сообщениям французских СМИ, поставщиком холодильного оборудования для EFS является компания Coolworld. В своём заявлении компания отметила, что ей известно об инциденте и что он "касается компонента, предоставленного сторонним поставщиком, который не находится под непосредственным контролем Coolworld". Также сообщается, что пострадало лишь "ограниченное количество" установок компании.

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Во время атак на супермаркеты злоумышленники вмешались в настройки размораживания холодильников, из-за чего температура в них значительно повысилась — ситуация, идентичная той, что произошла в EFS. Кровь, которая хранилась в поражённом оборудовании (в частности, пакеты с плазмой для переливания), была "перемещена в другие места или надёжно защищена", — сообщили в EFS.

Анн Ле Энанфф, ответственная за цифровые вопросы во французском правительстве, заявила сегодня в Сенате, что недавние атаки на холодильное оборудование в стране "были непосредственно направлены против нашей экономики и цепочек поставок".

"Я бы даже сказала, что, кроме того, их целью может быть подрыв единства нашей страны и распространение тревоги среди населения", — отметила она.

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