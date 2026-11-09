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Франция обвинила Иран в кибератаке на холодильники — какие действия планирует в ответ

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Франция возложила на КСИР ответственность за кибератаки на холодильное оборудование в 700 магазинах. Париж готовит общеевропейские санкции.

Франция обвинила Иран в кибератаке на холодильники — какие действия планирует в ответ

Франция заявила, что Иран несет ответственность за масштабную кибератаку на морозильные камеры и холодильное оборудование в супермаркетах. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал этот инцидент актом "беспрецедентного масштаба и беспрецедентной агрессии", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Жан-Ноэль Барро сообщил, что против виновных будут введены "общеевропейские санкции". Он добавил, что эти атаки — во время которых злоумышленники получили контроль над цифровыми термостатами и повысили температуру до более чем 50°C — являются "серьезным нарушением национальных интересов".

Во время брифинга на полях саммита G7 в Париже он заявил: "Благодаря значительным усилиям государственных органов я могу подтвердить, что ответственность за эту атаку несет Корпус стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики Иран".

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По его словам, посла Ирана вызвали в министерство, чтобы "выразить решительный протест против этого чрезвычайно серьезного акта".

Добавим

11 и 12 октября кибератаки поразили большое количество супермаркетов во Франции. В некоторых из них пришлось утилизировать все запасы скоропортящихся продуктов.

Позже сообщалось о похожих инцидентах: на прошлой неделе пострадало холодильное оборудование в супермаркетах других европейских стран, а также была совершена атака на французский банк крови.

Прокурор Парижа Лор Беккю сообщила в понедельник, что следователи и государственные службы выявили "метод действий" (modus operandi), характерный для иранской группировки "Шахид Каве" (Shahid Kaveh) — подразделения кибервойны, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По ее словам, среди признаков — "использование персидского языка и IP-адресов, ведущих к устройствам, расположенным в Иране".

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Беккю отметила, что ее ведомство начало расследование в отношении руководителя "Шахид Каве", его заместителей и "других лиц, которые будут установлены". Им вменяют "мошеннические атаки на автоматизированную систему обработки данных, совершенные в составе организованной преступной группировки, а также причинение ущерба, представляющего опасность для людей".

Она добавила, что эти правонарушения "отягчаются тем фактом, что они были совершены в интересах иностранного государства — в данном случае Ирана". Жером Биллуа, партнер компании Wavestone, специализирующейся на кибербезопасности и технологиях, отметил, что группировка Shahid Kaveh действует с 2020 года и, как известно, осуществляла кибератаки преимущественно на системы водоснабжения в США.

"Две страны известны своей причастностью к атакам такого типа — Иран и Россия. Учитывая, что недавние кибератаки на супермаркеты и банк крови во Франции были направлены именно на морозильное оборудование, есть основания полагать, что Иран непосредственно причастен к обоим случаям", — сказал он.

"В настоящее время они атакуют уязвимое оборудование, но, поскольку речь идет о государственном формировании, располагающем необходимыми ресурсами, решимостью и временем, нам следует быть готовыми к атакам на другие системы — например, на объекты водоснабжения или электросети".

Во время атаки, произошедшей в прошлом месяце, хакеры дистанционно изменили настройки температуры в тысячах морозильных камер, холодильников и холодильных витрин в 700 супермаркетах и магазинах по всей Франции. В некоторых случаях температура изменилась с -27°C до более чем +50°C.

Антонина Туманова

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