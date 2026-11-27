У Києві готують сценарії на випадок тривалої відсутності світла, тепла й води
Київ • УНН
КМВА відпрацьовує алгоритми на випадок тривалих перебоїв із комунальними послугами. У столиці працює понад 1500 Пунктів незламності.
У Києві відпрацьовують різні сценарії на випадок тривалої відсутності світла, тепла та води. Про це заявив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов в ефірі телемарафону 27 листопада, пише УНН.
Ми відпрацьовуємо різні сценарії, і з Кабміном, і внутрішньо - з районними адміністраціями, з мерією, різні сценарії відсутності як електропостачання протягом кількох діб, так і теплопостачання і водопостачання. Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо різні Пункти незламності з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання
Він нагадав, що у столиці працює понад 1500 Пунктів незламності. У разі необхідності розгорнуть додаткові.
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