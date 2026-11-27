В Киеве отрабатывают различные сценарии на случай длительного отсутствия света, тепла и воды. Об этом заявил врио начальника КГВА Андрей Ткачёв в эфире телемарафона 27 ноября, пишет УНН.

Мы отрабатываем различные сценарии — и с Кабмином, и внутри — с районными администрациями, с мэрией: различные сценарии отсутствия как электроснабжения в течение нескольких суток, так и теплоснабжения и водоснабжения. Сейчас отрабатываем различные алгоритмы. Готовим различные Пункты несокрушимости с разными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения — сказал Ткачёв.

Он напомнил, что в столице работает более 1500 Пунктов несокрушимости. В случае необходимости развернут дополнительные.

Напомним

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