В Закарпатье произошла авария с участием автобуса и грузовика: погибла 17-летняя девушка, ещё семь пассажиров в больнице
Киев • УНН
В Сокирнице столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Погибла 17-летняя пассажирка, ещё семь человек госпитализированы.
В Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика — 17-летняя девушка погибла, еще семь пассажиров находятся в больнице, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.
Детали
Авария произошла сегодня около 16:30 в селе Сокирница Хустского района.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, выезжая на главную дорогу в направлении Хуста, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю. Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту "Ужгород — Усть-Чорна" в направлении Тячева.
Восемь человек доставлены в Хустскую районную больницу. По предварительной информации, пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести, еще двое — в критическом состоянии. Подтверждена гибель 17-летней девушки. Устанавливаются анкетные данные пострадавших и их состояние.
По факту аварии зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 286 УК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа и эксперты. Руководитель Хустской окружной прокуратуры на месте координирует сбор доказательств.
Процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять прокуратура Закарпатской области, досудебное расследование — ГУНП в Закарпатской области.
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