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Викрито схему незаконного видобутку корисних копалин під Ужгородом: збитки на мільярд і можлива причетність ТСК ВР

Київ • УНН

 • 2988 перегляди

Під Ужгородом викрито незаконний видобуток корисних копалин, збитки держави становлять майже мільярд гривень. Чотирьом учасникам схеми, включаючи депутата облради, повідомлено про підозру.

Викрито схему незаконного видобутку корисних копалин під Ужгородом: збитки на мільярд і можлива причетність ТСК ВР

Майже мільярд гривень збитків державі. Це результат схеми незаконного видобування корисних копалин на родовищі під Ужгородом, до якої був причетний місцевий депутат. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, реалізаторам схеми повідомлено про підозру. Крім того, буде окремо надана оцінка розмовам фігурантів у яких вони згадують Тимчасову слідчу комісію ВР, яка вивчала можливі порушення на родовищі, пише УНН

Як пояснив Генпрокурор, у  2024 році товариство отримало дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища площею 59 гектарів, але "дослідницький" етап швидко перетворився на промисловий видобуток. За даними слідства, до схеми були залучені: депутат Закарпатської обласної ради – співзасновник товариства, директор підприємства, головний інженер, який організовував видобування, а також директор іншої компанії, через яку реалізовували андезит.

"Наразі всім чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Залежно від скоєного, підозрюваним інкриміновано незаконне видобування корисних копалин, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).

Вирішується питання про запобіжні заходи", - повідомив Кравченко. 

За даними слідства, для роботи кар’єру знищили близько 10 га лісу, а землі лісфонду самовільно використали для прокладання 2,6 км ліній електропередач та 52 опор під них. Породу видобували вибуховим способом без обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Зафіксовано щонайменше 13 фактів буровибухових робіт.

Встановлено, що загалом незаконно було видобуто близько 417 тис. кубометрів корисних копалин.

"Порушення встановлені й під час їх реалізації. За податковою звітністю було продано понад 774 тис. тонн андезиту. Водночас виявлено ще 353 тис. тонн необлікованої продукції вартістю близько 247 млн грн, яку, за версією слідства, продавали за готівку.

За висновками судових експертиз загальні збитки державі склали понад 949,8 млн грн", - повідомив Генпрокурор. 

Він також повідомив, що під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови учасників схеми про те, як продовжувати користуватися ділянкою попри позови прокуратури. Також вони згадували Тимчасову слідчу комісію ВРУ, яка займається ситуацією довкола родовища. Цим обставинам буде надано правову оцінку відповідно до наявних доказів.

"Я звертаюся до народних депутатів України: тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, у яких ви працюєте, як правило, допомагають слідству. Дякую вам за цю роботу. Водночас хочу застерегти й наголосити на тому, що механізм ТСК і надалі має залишатися інструментом встановлення істини, а не ставати прикриттям для підприємства, чия діяльність завдала державі майже мільярдних збитків", - наголосив Кравченко. 

Юлія Мельник

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