Раскрыта схема незаконной добычи полезных ископаемых под Ужгородом: ущерб на миллиард и возможная причастность ВСК ВР

Почти миллиард гривен убытков государству. Таков результат схемы незаконной добычи полезных ископаемых на месторождении под Ужгородом, к которой был причастен местный депутат. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, реализаторам схемы сообщено о подозрении. Кроме того, отдельно будет дана оценка разговорам фигурантов, в которых они упоминают Временную следственную комиссию ВР, изучавшую возможные нарушения на месторождении, пишет УНН.

Как объяснил Генпрокурор, в 2024 году общество получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров, однако "исследовательский" этап быстро превратился в промышленную добычу. По данным следствия, в схему были вовлечены: депутат Закарпатского областного совета — соучредитель общества, директор предприятия, главный инженер, организовывавший добычу, а также директор другой компании, через которую реализовывали андезит.

"В настоящее время всем четырем участникам схемы сообщено о подозрении. В зависимости от содеянного подозреваемым инкриминируются незаконная добыча полезных ископаемых, повлекшая тяжкие последствия, а также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Решается вопрос об избрании мер пресечения", — сообщил Кравченко.

По данным следствия, для работы карьера уничтожили около 10 га леса, а земли лесного фонда самовольно использовали для прокладки 2,6 км линий электропередачи и установки 52 опор под них. Породу добывали взрывным способом без обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Зафиксировано не менее 13 фактов буровзрывных работ.

Установлено, что всего незаконно было добыто около 417 тыс. кубометров полезных ископаемых.

"Нарушения установлены и во время их реализации. Согласно налоговой отчетности было продано более 774 тыс. тонн андезита. В то же время выявлено еще 353 тыс. тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 млн грн, которую, по версии следствия, продавали за наличные.

По выводам судебных экспертиз общий ущерб государству составил более 949,8 млн грн", — сообщил Генпрокурор.

Он также сообщил, что в ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры участников схемы о том, как продолжать пользоваться участком несмотря на иски прокуратуры. Также они упоминали Временную следственную комиссию ВРУ, которая занимается ситуацией вокруг месторождения. Этим обстоятельствам будет дана правовая оценка в соответствии с имеющимися доказательствами.

"Я обращаюсь к народным депутатам Украины: временные следственные комиссии Верховной Рады, в которых вы работаете, как правило, помогают следствию. Благодарю вас за эту работу. В то же время хочу предостеречь и подчеркнуть, что механизм ВСК и впредь должен оставаться инструментом установления истины, а не становиться прикрытием для предприятия, чья деятельность нанесла государству почти миллиардные убытки", — подчеркнул Кравченко.