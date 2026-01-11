$42.990.00
Parade of Power and Moment of Truth: Astrological Forecast for January 12-18
January 11, 06:05 AM • 15457 views
1418 days of invasion: Russia's war against Ukraine equals in duration the USSR's war against Nazi Germany
January 11, 04:31 AM • 24370 views
The UN Security Council will convene an emergency meeting on Monday due to the 'Oreshnik' missile strikes on UkraineVideo
January 10, 11:45 AM • 35294 views
Forecasters give three-day weather forecast: will frosts in Ukraine subside?
January 10, 08:55 AM • 55677 views
Six thousand French troops could be deployed in Ukraine after a peace agreement - Media
January 10, 08:27 AM • 40374 views
Where are the outages long-term, and where are they emergency, and how many consumers have had their power restored: the operational situation in Ukraine's energy system
January 9, 11:09 PM • 32769 views
Oil prices rose by 2% due to unrest in Iran and escalation in Ukraine
January 9, 08:32 PM • 36434 views
US and Ukraine to sign $800 billion reconstruction deal - The Telegraph
January 9, 03:56 PM • 59472 views
Fedorov and Shmyhal's resignation letters submitted to the Rada
January 9, 02:55 PM • 40536 views
Traffic restrictions on a number of routes lifted: current situation on the roads
Over 60 trains changed routes after night attacks by Russia - Ukrzaliznytsia

Kyiv • UNN

 • 774 views

Due to night shelling, over 60 Ukrzaliznytsia trains are running with delays. Among them are international and long-distance trains; railway workers are eliminating the damage.

Over 60 trains changed routes after night attacks by Russia - Ukrzaliznytsia

More than 60 trains changed their routes after Russia's night attack, Ukrzaliznytsia reported operational information on train movements on 11.01.2026, writes UNN.

As a result of the night shelling, more than 60 trains are running off schedule. Among them are international and long-distance trains

- reported Ukrzaliznytsia.

The following trains are running on altered routes:

  • Nº743/744 Darnytsia — Slavsko — Darnytsia;
    • Nº119/120 Dnipro — Chełm — Dnipro;
      • Nº63/64-112/111 Kharkiv, Izium — Przemyśl — Kharkiv, Izium;
        • Nº745/746 Darnytsia — Lviv — Darnytsia;
          • Nº9/10 Kyiv — Budapest — Kyiv;
            • Nº749/750 Kyiv — Uzhhorod — Kyiv;
              • Nº107/108 Kyiv — Solotvyno — Kyiv;
                • Nº178 Ivano-Frankivsk — Kyiv;
                  • Nº292/291 Kyiv — Lviv — Kyiv;
                    • Nº52/30 Przemyśl — Kyiv — Przemyśl;
                      • Nº20-67/19 Warsaw, Chełm — Kyiv — Warsaw, Chełm;
                        • Nº742/741 Lviv — Kyiv;
                          • Nº15/16 Kharkiv — Vorokhta — Kharkiv;
                            • Nº98/97 Kovel — Kyiv — Kovel;
                              • Nº44/43-50/49 Truskavets, Ivano-Frankivsk — Cherkasy — Truskavets, Ivano-Frankivsk;
                                • Nº92/91 Lviv — Kyiv — Lviv;
                                  • Nº29/27 Uzhhorod, Chop — Kyiv — Uzhhorod, Chop;
                                    • Nº207/7-208/8 Ivano-Frankivsk, Chernivtsi — Kyiv — Ivano-Frankivsk, Chernivtsi;
                                      • №114 Uzhhorod — Kharkiv.

                                        "Right now, railway workers are eliminating damage after the shelling and developing the most optimal routes so that trains can return to schedule faster," Ukrzaliznytsia emphasized.

                                        Julia Shramko

                                        Society
                                        Martial law
                                        War in Ukraine
                                        Darnytskyi District
                                        Izium
                                        Dnipro
                                        Warsaw
                                        Kovel
                                        Budapest
                                        Uzhhorod
                                        Chernivtsi
                                        Ivano-Frankivsk
                                        Cherkasy
                                        Lviv
                                        Kyiv
                                        Kharkiv