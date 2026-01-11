Over 60 trains changed routes after night attacks by Russia - Ukrzaliznytsia
Kyiv • UNN
Due to night shelling, over 60 Ukrzaliznytsia trains are running with delays. Among them are international and long-distance trains; railway workers are eliminating the damage.
More than 60 trains changed their routes after Russia's night attack, Ukrzaliznytsia reported operational information on train movements on 11.01.2026, writes UNN.
As a result of the night shelling, more than 60 trains are running off schedule. Among them are international and long-distance trains
The following trains are running on altered routes:
- Nº743/744 Darnytsia — Slavsko — Darnytsia;
- Nº119/120 Dnipro — Chełm — Dnipro;
- Nº63/64-112/111 Kharkiv, Izium — Przemyśl — Kharkiv, Izium;
- Nº745/746 Darnytsia — Lviv — Darnytsia;
- Nº9/10 Kyiv — Budapest — Kyiv;
- Nº749/750 Kyiv — Uzhhorod — Kyiv;
- Nº107/108 Kyiv — Solotvyno — Kyiv;
- Nº178 Ivano-Frankivsk — Kyiv;
- Nº292/291 Kyiv — Lviv — Kyiv;
- Nº52/30 Przemyśl — Kyiv — Przemyśl;
- Nº20-67/19 Warsaw, Chełm — Kyiv — Warsaw, Chełm;
- Nº742/741 Lviv — Kyiv;
- Nº15/16 Kharkiv — Vorokhta — Kharkiv;
- Nº98/97 Kovel — Kyiv — Kovel;
- Nº44/43-50/49 Truskavets, Ivano-Frankivsk — Cherkasy — Truskavets, Ivano-Frankivsk;
- Nº92/91 Lviv — Kyiv — Lviv;
- Nº29/27 Uzhhorod, Chop — Kyiv — Uzhhorod, Chop;
- Nº207/7-208/8 Ivano-Frankivsk, Chernivtsi — Kyiv — Ivano-Frankivsk, Chernivtsi;
- №114 Uzhhorod — Kharkiv.
"Right now, railway workers are eliminating damage after the shelling and developing the most optimal routes so that trains can return to schedule faster," Ukrzaliznytsia emphasized.