ТЦК в Одессе заявил о служебной проверке после появления фото окровавленного мужчины

ТЦК и СП обнародовали официальную информацию о событии, которое получило резонанс в соцсетях. Речь идет об инциденте, который произошел 9–10 февраля в Одессе во время проверки военно-учетных документов у мужчины. Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает УНН.

9 февраля 2026 года в г. Одесса во время мероприятий по оповещению совместная группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителя Национальной полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов (ВУД). В ходе проверки установлено, что лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) - говорится в сообщении.

Должностные лица разъяснили гражданину его правовой статус и предложили проехать в подразделение ТЦК и СП для уточнения данных. По предварительной информации, мужчина дал добровольное согласие на сопровождение.

Во время прибытия к месту назначения гражданин внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых намеренно нанес себе телесные повреждения. Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние лица и полученную травму головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков. Гражданина госпитализировали в специализированное лечебное учреждение под наблюдение врачей - отмечается в сообщении.

В ТЦК и СП сообщили, что 10 февраля во время пребывания в больнице пациент совершил повторный приступ агрессии, который по данным учреждения угрожал окружающим. Врачи приняли решение изолировать его в специальном помещении с ограниченным доступом.

Отмечается, что эти факты задокументированы в журналах медицинского учреждения и подтверждаются показаниями очевидцев.

Также, в ТЦК и СП прокомментировали информацию относительно якобы ненадлежащего обращения с собакой мужчины.

Отдельно сообщаем: информация относительно ненадлежащего обращения с животным (собакой), которая принадлежала гражданину, является сознательной манипуляцией. На время госпитализации владельца животному был обеспечен уход и питание на территории подразделения ТЦК и СП. Утром 10 февраля собака в удовлетворительном состоянии передана родственникам - говорится в сообщении.

Руководством Одесского областного ТЦК и СП инициирована служебная проверка для дачи правовой оценки действиям всех участников события.

"В то же время обращаем внимание общества на необходимость различать объективные факты и попытки манипуляции общественным мнением. Подчеркиваем: правовой порядок во время военного положения базируется на неукоснительном соблюдении законодательства. Воинский учет — это не формальность, а конституционная обязанность. Попытки подменить выполнение законных требований по соблюдению правил воинского учета манипулятивным поведением не освобождают от персональной ответственности за нарушение законодательства", – подчеркнуто в сообщении.

