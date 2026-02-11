$43.030.02
Эксклюзив
09:46
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
публикации
Эксклюзивы
публикации
Эксклюзив
Эксклюзив
ТЦК в Одессе заявил о служебной проверке после появления фото окровавленного мужчины

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Одесский ТЦК и СП проводит служебную проверку после инцидента 9-10 февраля, когда мужчина, разыскиваемый за нарушение правил воинского учета, нанес себе телесные повреждения. Мужчина, находившийся в розыске, был госпитализирован после того, как "намеренно нанес себе телесные повреждения" во время пребывания в ТЦК.

ТЦК в Одессе заявил о служебной проверке после появления фото окровавленного мужчины

ТЦК и СП обнародовали официальную информацию о событии, которое получило резонанс в соцсетях. Речь идет об инциденте, который произошел 9–10 февраля в Одессе во время проверки военно-учетных документов у мужчины. Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает УНН.

9 февраля 2026 года в г. Одесса во время мероприятий по оповещению совместная группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителя Национальной полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов (ВУД). В ходе проверки установлено, что лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП)

- говорится в сообщении.

Должностные лица разъяснили гражданину его правовой статус и предложили проехать в подразделение ТЦК и СП для уточнения данных. По предварительной информации, мужчина дал добровольное согласие на сопровождение.

Во время прибытия к месту назначения гражданин внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых намеренно нанес себе телесные повреждения. Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние лица и полученную травму головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков. Гражданина госпитализировали в специализированное лечебное учреждение под наблюдение врачей

- отмечается в сообщении.

В ТЦК и СП сообщили, что 10 февраля во время пребывания в больнице пациент совершил повторный приступ агрессии, который по данным учреждения угрожал окружающим. Врачи приняли решение изолировать его в специальном помещении с ограниченным доступом.

Отмечается, что эти факты задокументированы в журналах медицинского учреждения и подтверждаются показаниями очевидцев.

Также, в ТЦК и СП прокомментировали информацию относительно якобы ненадлежащего обращения с собакой мужчины.

Отдельно сообщаем: информация относительно ненадлежащего обращения с животным (собакой), которая принадлежала гражданину, является сознательной манипуляцией. На время госпитализации владельца животному был обеспечен уход и питание на территории подразделения ТЦК и СП. Утром 10 февраля собака в удовлетворительном состоянии передана родственникам

- говорится в сообщении.

Руководством Одесского областного ТЦК и СП инициирована служебная проверка для дачи правовой оценки действиям всех участников события.

"В то же время обращаем внимание общества на необходимость различать объективные факты и попытки манипуляции общественным мнением. Подчеркиваем: правовой порядок во время военного положения базируется на неукоснительном соблюдении законодательства. Воинский учет — это не формальность, а конституционная обязанность. Попытки подменить выполнение законных требований по соблюдению правил воинского учета манипулятивным поведением не освобождают от персональной ответственности за нарушение законодательства", – подчеркнуто в сообщении.

Напомним

В Черкассах задержали мужчину, который бросил гранату в сторону полицейских и военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Алла Киосак

