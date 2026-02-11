$43.030.02
Ексклюзив
09:46 • 2624 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 11299 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 15037 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 30567 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 32618 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29800 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30816 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24867 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня у енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19896 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 23066 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Публікації
Ексклюзиви
ТЦК в Одесі заявив про службову перевірку після появи фото закривавленого чоловіка

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Одеський ТЦК та СП проводить службову перевірку після інциденту 9-10 лютого, коли чоловік, розшукуваний за порушення правил військового обліку, завдав собі тілесних ушкоджень. Чоловік, який перебував у розшуку, був госпіталізований після того, як "навмисно завдав собі тілесних ушкоджень" під час перебування в ТЦК.

ТЦК в Одесі заявив про службову перевірку після появи фото закривавленого чоловіка

ТЦК та СП оприлюднили офіційну інформацію щодо події, яка набула резонансу у соцмережах. Йдеться про інцидент, який стався 9–10 лютого в Одесі під час перевірки військово-облікових документів у чоловіка. Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає УНН.

9 лютого 2026 року у м. Одеса під час заходів з оповіщення спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП та представника Національної поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів (ВОД). У ході перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП)

- йдеться у дописі.

Посадовці роз’яснили громадянину його правовий статус та запропонували проїхати до підрозділу ТЦК та СП для уточнення даних. За попередньою інформацією, чоловік надав добровільну згоду на супроводження.

Під час прибуття до місця призначення громадянин раптово почав виявляти невмотивовану агресію та вчиняти деструктивні дії, внаслідок яких навмисно завдав собі тілесних ушкоджень. З огляду на нестабільний психоемоційний стан особи та отриману травму голови, військовослужбовці негайно надали першу допомогу та викликали медиків. Громадянина госпіталізували до спеціалізованого лікувального закладу під нагляд лікарів

- наголошується у дописі.

У ТЦК та СП повідомили, що 10 лютого під час перебування у лікарні пацієнт вчинив повторний напад агресії, який за даними установи загрожував оточуючим. Лікарі ухвалили рішення ізолювати його у спеціальному приміщенні з обмеженим доступом.

Зазначається, що ці факти задокументовані у журналах медичної установи та підтверджуються свідченнями очевидців.

Також, в ТЦК та СП прокоментували інформацію щодо нібито неналежного поводження з собакою чоловіка.

Окремо повідомляємо: інформація щодо неналежного поводження з твариною (собакою), яка належала громадянину, є свідомою маніпуляцією. На час госпіталізації власника тварині було забезпечено догляд та харчування на території підрозділу ТЦК та СП. Вранці 10 лютого собаку в задовільному стані передано родичам

- йдеться у дописі.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініційовано службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників події.

"Водночас звертаємо увагу громади на необхідність розрізняти об’єктивні факти та спроби маніпуляції суспільною думкою. Наголошуємо: правовий порядок під час воєнного стану базується на неухильному дотриманні законодавства. Військовий облік — це не формальність, а конституційний обов’язок. Спроби підмінити виконання законних вимог щодо дотримання правил військового обліку маніпулятивною поведінкою не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства", – наголошено у дописі.

Нагадаємо

У Черкасах затримали чоловіка, який кинув гранату у бік поліцейських та військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Йому загрожує покарання, аж до довічного позбавлення волі.

Алла Кіосак

