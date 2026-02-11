ТЦК в Одесі заявив про службову перевірку після появи фото закривавленого чоловіка

ТЦК та СП оприлюднили офіційну інформацію щодо події, яка набула резонансу у соцмережах. Йдеться про інцидент, який стався 9–10 лютого в Одесі під час перевірки військово-облікових документів у чоловіка. Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає УНН.

9 лютого 2026 року у м. Одеса під час заходів з оповіщення спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП та представника Національної поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів (ВОД). У ході перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) - йдеться у дописі.

Посадовці роз’яснили громадянину його правовий статус та запропонували проїхати до підрозділу ТЦК та СП для уточнення даних. За попередньою інформацією, чоловік надав добровільну згоду на супроводження.

Під час прибуття до місця призначення громадянин раптово почав виявляти невмотивовану агресію та вчиняти деструктивні дії, внаслідок яких навмисно завдав собі тілесних ушкоджень. З огляду на нестабільний психоемоційний стан особи та отриману травму голови, військовослужбовці негайно надали першу допомогу та викликали медиків. Громадянина госпіталізували до спеціалізованого лікувального закладу під нагляд лікарів - наголошується у дописі.

У ТЦК та СП повідомили, що 10 лютого під час перебування у лікарні пацієнт вчинив повторний напад агресії, який за даними установи загрожував оточуючим. Лікарі ухвалили рішення ізолювати його у спеціальному приміщенні з обмеженим доступом.

Зазначається, що ці факти задокументовані у журналах медичної установи та підтверджуються свідченнями очевидців.

Також, в ТЦК та СП прокоментували інформацію щодо нібито неналежного поводження з собакою чоловіка.

Окремо повідомляємо: інформація щодо неналежного поводження з твариною (собакою), яка належала громадянину, є свідомою маніпуляцією. На час госпіталізації власника тварині було забезпечено догляд та харчування на території підрозділу ТЦК та СП. Вранці 10 лютого собаку в задовільному стані передано родичам - йдеться у дописі.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініційовано службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників події.

"Водночас звертаємо увагу громади на необхідність розрізняти об’єктивні факти та спроби маніпуляції суспільною думкою. Наголошуємо: правовий порядок під час воєнного стану базується на неухильному дотриманні законодавства. Військовий облік — це не формальність, а конституційний обов’язок. Спроби підмінити виконання законних вимог щодо дотримання правил військового обліку маніпулятивною поведінкою не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства", – наголошено у дописі.

