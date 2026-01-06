Марафоны MHP Run4Victory 2026 в Киеве и Черкассах: 100% собранных средств и донатов - на восстановление защитников.

Благотворительные забеги MHP Run4Victory 2026 - о восстановлении себя и защитников. Все 100% средств от билетов и донатов, собранные на марафонах в Киеве и Черкассах, будут переданы военным и ветеранам, проходящим реабилитацию в БФ Protez Foundation и медицинском центре МСК "Днепр".

MHP Run4Victory уже третий год подряд проводит компания МХП в партнерстве с Благотворительным фондом "МХП-Громаді". В этом году спортивный организатор - New Run.

16 и 17 мая с MHP Run4Victory бежим вместе в самом сердце столицы. А 19-20 сентября Черкассы впервые в истории города примут марафон - в День города.

Дистанции:

42 км - для опытных марафонцев и главного вызова сезона

21 км - для тех, кто имеет подготовку и выходит на полумарафон

10 км - для тех, кто хочет проверить свою выносливость

5 км и 2 км - для первого старта и благотворительного участия

500 м - инклюзивная дистанция "Люди Титаны" для каждого сильного духом

Онлайн-дистанция - чтобы бежать вместе, несмотря на расстояние

500 м, 300 м и 100 м - бесплатные забеги для самых маленьких участников

Благотворительные MHP Run4Victory будут pet-friendly - можно бежать вместе с питомцами.

"Благотворительные забеги MHP Run4Victory - это о культуре спорта, сплоченности и общей ответственности за восстановление страны. Уже третий сезон наш проект объединяет украинцев вокруг поддержки защитников и их семей. В этом году участие в забегах - это также способ помочь украинцам восстановиться физически и эмоционально. Каждое участие имеет реальное влияние, которое меняет жизнь тех, кто выходит на старт, и тех, кто проходит путь протезирования и реабилитации после войны. Именно в этом простом, но сильном действии бежать и менять мы видим истинную ценность проекта", - подчеркнул директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Благотворительные забеги MHP Run4Victory состоятся уже в третий раз

В 2025 году MHP Run4Victory состоялись в пяти городах страны. Участие приняли 7500+ человек, собрали более 5 млн грн на нужды Сил обороны Украины:

118 ОМБр (Черкассы): два разведывательных беспилотных комплекса Autel Evo Max 4N;

13 бригада НГУ «Хартия» (Киев): четыре наземных роботизированных комплекса;

44 ОМБр (Тернополь): восемь дронов DJI Mavic 3 Pro;

100 ОМБр (Луцк): десять дронов DJI Mavic 3 Pro;

59 ОМБр (Винница): два дрона DJI Matrice 4T.

"MHP Run4Victory - это масштабные марафоны, здесь спорт приобретает дополнительный смысл. В прошлом году мы собрали почти 8 тысяч человек вокруг общей идеи - бежать и поддерживать. Для нас важно, чтобы эти марафоны были доступными для людей с разным уровнем подготовки - от дистанций уважения и первого старта до полного марафона", - отметила директор New Run Оксана Сивец.

Лучше всего смысл MHP Run4Victory передают истории людей. Тех, кто выходит на старт не ради результата, а ради поддержки себя и других.

В прошлом году участником MHP Run4Victory стал ветеран, ментор по физическому развитию и безопасности в УАЛ и участник киевского марафона Алексей Лобанок. Он преодолел 21 километр на протезе:

"Я преодолевал полумарафон вместе со своими студентами. Это было тяжело, но чрезвычайно мотивировало. Для меня эта дистанция стала доказательством, что ни одна травма не способна пошатнуть веру в себя".

Виктория Чайка занимается бегом более 20 лет и имеет ультрамарафонский опыт. Война забрала ее мужа Павла - капитана ВСУ, марафонца, киборга, первого в Украине полного кавалера ордена "За мужество". Женщина основала школу бега и создает события, посвященные памяти мужа:

"Бег стал моим способом почтить память Павла, сохранить его дух. Он жил достойно, и я хочу, чтобы его память продолжала жить".

Именно такие личные истории становятся частью масштабных марафонов MHP Run4Victory, где каждый старт имеет более глубокий смысл.

Регистрация на марафоны MHP Run4Victory 2026 уже открыта - бронируйте дистанцию через приложение https://racenext.app/.

Для защитников, людей с инвалидностью, пенсионеров - участие бесплатное. А также 15% скидка для корпоративных команд от 10 участников. Чтобы получить - пишите [email protected].