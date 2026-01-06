Марафони MHP Run4Victory 2026 у Києві та Черкасах: 100% зібраних коштів й донатів - на відновлення захисників.

Благодійні забіги MHP Run4Victory 2026 - про відновлення себе та захисників. Усі 100% коштів з квитків і донатів, зібрані на марафонах у Києві та Черкасах, передадуть військовим і ветеранам, які проходять реабілітацію у БФ Protez Foundation та медичному центрі МСК "Дніпро".

MHP Run4Victory уже третій рік поспіль проводить компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді". Цьогоріч спортивний організатор - New Run.

16 та 17 травня з MHP Run4Victory біжимо разом у самому серці столиці. А 19-20 вересня Черкаси вперше в історії міста приймуть марафон - у День міста.

Дистанції:

42 км - для досвідчених марафонців і головного виклику сезону

21 км - для тих, хто має підготовку та виходить на півмарафон

10 км - для тих, хто хоче перевірити свою витривалість

5 км та 2 км - для першого старту та благодійної участі

500 м - інклюзивна дистанція "Люди Титани" для кожного сильного духом

Онлайн-дистанція - щоб бігти разом, попри відстань

500 м, 300 м і 100 м - безплатні забіги для найменших учасників

Благодійні MHP Run4Victory будуть pet-friendly - можна бігти разом із улюбленцями.

"Благодійні забіги MHP Run4Victory - це про культуру спорту, згуртованість і спільну відповідальність за відновлення країни. Уже третій сезон наш проєкт об’єднує українців навколо підтримки захисників та їхніх родин. Цього року участь у забігах, це також спосіб допомогти українцям відновитися фізично й емоційно. Кожна участь має реальний вплив, що змінює життя тих, хто виходить на старт, і тих, хто проходить шлях протезування та реабілітації після війни. Саме у цій простій, але сильній дії бігти й змінювати ми бачимо справжню цінність проєкту", - підкреслив директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Благодійні забіги MHP Run4Victory відбудуться уже втретє

2025-го MHP Run4Victory відбулися у п’яти містах країни. Участь взяли 7500+ людей, зібрали понад 5 млн грн на потреби Сил оборони України:

118 ОМБр (Черкаси): два розвідувальні безпілотні комплекси Autel Evo Max 4N;

13 бригада НГУ «Хартія» (Київ): чотири наземні роботизовані комплекси;

44 ОМБр (Тернопіль): вісім дронів DJI Mavic 3 Pro;

100 ОМБр (Луцьк): десять дронів DJI Mavic 3 Pro;

59 ОМБр (Вінниця): два дрони DJI Matrice 4T.

"MHP Run4Victory - це масштабні марафони, тут спорт набуває додаткового сенсу. Минулого року ми зібрали майже 8 тисяч людей навколо спільної ідеї - бігти й підтримувати. Для нас важливо, щоб ці марафони були доступними для людей з різним рівнем підготовки - від дистанцій поваги та першого старту до повного марафону", - зазначила директорка New Run Оксана Сивець.

Найкраще сенс MHP Run4Victory передають історії людей. Тих, хто виходить на старт не заради результату, а заради підтримки себе та інших.

Торік учасником MHP Run4Victory став ветеран, ментор із фізичного розвитку та безпеки в УАЛ та учасник київського марафону Олексій Лобанок. Він здолав 21 кілометр на протезі:

"Я долав напівмарафон разом зі своїми студентами. Це було важко, але надзвичайно мотивувало. Для мене ця дистанція стала доказом, що жодна травма не здатна похитнути віру в себе".

Вікторія Чайка займається бігом понад 20 років та має ультрамарафонський досвід. Війна забрала її чоловіка Павла - капітана ЗСУ, марафонця, кіборга, першого в Україні повного кавалера ордена "За мужність". Жінка започаткувала школу бігу та створює події, присвячені пам’яті чоловіка:

"Біг став моїм способом вшанувати пам’ять Павла, зберегти його дух. Він жив достойно, і я хочу, щоб його пам’ять продовжувала жити".

Саме такі особисті історії стають частиною масштабних марафонів MHP Run4Victory, де кожен старт має глибший сенс.

Реєстрація на марафони MHP Run4Victory 2026 вже відкрита - бронюйте дистанцію через застосунок https://racenext.app/.

Для захисників, людей з інвалідністю, пенсіонерів - участь безплатна. А також 15% знижка для корпоративних команд від 10 учасників. Щоб отримати - пишіть [email protected].