Домашний конфликт закончился взрывом - в Черкассах мужчина взорвал гранату возле дома
Киев • УНН
На улице Надпольной 31-летний мужчина после ссоры взорвал боеприпас возле подъезда. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В Черкассах 31-летний мужчина взорвал гранату возле жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Черкасской области.
Инцидент произошел 14 марта около 20:30 на улице Надпольной. По данным правоохранителей, в результате взрыва мужчина, взорвавший гранату, погиб на месте. Прибывшие на вызов медики были вынуждены лишь констатировать смерть.
По версии следствия, мужчина после ссоры вышел из своей квартиры и возле подъезда многоэтажки, в которой проживал, привел в действие ручную гранату.
Сейчас правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и все обстоятельства происшествия. Следственные действия продолжаются.
