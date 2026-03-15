Домашній конфлікт закінчився вибухом - у Черкасах чоловік підірвав гранату біля будинку
Київ • УНН
На вулиці Надпільній 31-річний чоловік після сварки підірвав боєприпас біля під'їзду. Від отриманих травм він помер на місці події до приїзду медиків.
У Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату біля житлового будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП України в Черкаській області.
Деталі
Інцидент стався 14 березня близько 20:30 на вулиці Надпільній. За даними правоохоронців, унаслідок вибуху чоловік, що підірвав гранату, загинув на місці. Медики, що прибули на виклик, були змушені лише констатувати смерть.
За версією слідства, чоловік після сварки вийшов зі своєї квартири й поблизу під'їзду багатоповерхівки, у якій мешкав, привів у дію ручну гранату.
Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та всі обставини події. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо
