"Ежедневно нуждаемся в ракетах для ПВО": Зеленский отреагировал на атаку рф и анонсировал новые договоренности с PAC-2 и IRIS-T

рф не меняет тактики комбинированных ударов, и дипломатический приоритет для Украины заключается в сотрудничестве ради ПВО - и уже есть дополнительные взносы Германии и Норвегии в PURL, в частности договоренность с ФРГ относительно ракет PAC-2 (к Patriot) и пусковых для IRIS-T, готовятся новые договоренности с другими партнерами, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередную атаку рф на Украину, пишет УНН.

Детали

"Самый большой дипломатический приоритет для Украины сейчас – сотрудничество ради ПВО. Мы ежедневно нуждаемся в ракетах для ПВО – ежедневно россияне продолжают свои удары по нашим городам. Только за минувшие сутки – жестокие удары по Днепру, Черкассам, Харькову, Кривому Рогу, Чернигову, Донетчине, Запорожью. Только в Днепре вчера пятеро человек были убиты российским ударом… В Черкассах погиб маленький мальчик – ему было восемь лет… В Запорожье от удара по автобусной остановке тоже погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

россия не меняет тактики комбинированных ударов, и нужно быть готовыми к сбитию всех типов воздушных целей. Именно поэтому программа PURL, которая позволяет нам получать необходимые антибаллистические ракеты, должна работать и дальше. В эти дни мы обеспечили дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу. Также есть договоренность с Германией относительно ракет PAC-2 для нашей ПВО и дополнительных пусковых для систем IRIS-T. Есть договоренность и с Норвегией относительно усиления нашей ПВО. Готовим новые договоренности и с другими нашими партнерами. Каждый такой результат гарантирует защиту тысяч жизней украинцев - подчеркнул Зеленский.

По его словам, продолжается работа "и для того, чтобы здесь, в Европе, мы могли производить вместе с партнерами все необходимые системы ПВО, ракеты к ним и каждый из типов дронов, без которых невозможна реальная оборона в современной войне". "По результатам этой недели мы обеспечим Украине возможности дополнительного усиления благодаря совместной работе с европейцами по дронам и по совместному производству. На каждый российский удар будут наши ответы – наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами, которые реально ценят жизнь. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.

