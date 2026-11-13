В Черкассах военнослужащего подозревают в убийстве женщины: ей нанесли многочисленные ножевые ранения

В Черкассах задержали военнослужащего, которого подозревают в жестоком убийстве женщины ножом во время конфликта. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, передает УНН.

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"Черкасской специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона совместно с ГУНП в Черкасской области военнослужащему сообщено о подозрении по п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 407 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, и несвоевременная явка на службу без уважительных причин в условиях военного положения)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий проходил стационарное лечение в психиатрической больнице в Николаевской области, а в июне 2026 года он самовольно покинул медицинское учреждение и не вернулся в воинскую часть.

"Находясь вне места службы, 9 ноября 2026 года около 12:00 в лесополосе в городе Черкассы военнослужащий во время совместного употребления алкогольных напитков вступил в конфликт с женщиной, с которой познакомился накануне. Во время ссоры подозреваемый нанес потерпевшей многочисленные удары ножом в области спины, живота, бедер и шеи", – говорится в сообщении.

От полученных колото-резаных ранений женщина умерла на месте происшествия. В результате слаженных действий правоохранительных органов 12 ноября 2026 года злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Напомним

В Черкасской области осуждён военнослужащий, который убил мужчину и женщину. Он застрелил их из автомата и ограбил дом.