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У Черкасах військового підозрюють у вбивстві жінки: їй завдали численних ударів ножем

Київ • УНН

 • 1724 перегляди

Військовослужбовця підозрюють у смертельному нападі на жінку в Черкасах. Його затримали 12 листопада після втечі з психлікарні.

У Черкасах військового підозрюють у вбивстві жінки: їй завдали численних ударів ножем

У Черкасах затримали військовослужбовця, якого підозрюють у жорстокому  вбивстві жінки ножем під час конфлікту. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, передає УНН.

Деталі

"Черкаською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУНП в Черкаській області повідомлено про підозру військовослужбовцю за п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 407 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство та нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану)", – йдеться у дописі.

За даними слідства, військовослужбовець  проходив стаціонарне лікування у психіатричній лікарні на Миколаївщині, а у червні 2026 року він  самовільно залишив медичний заклад та не повернувся до військової частини.

"Перебуваючи поза місцем служби, 9 листопада 2026 року близько 12:00 у лісосмузі в місті Черкаси військовослужбовець під час спільного вживання алкогольних напоїв вступив у конфлікт із жінкою, з якою познайомився напередодні. Під час сварки підозрюваний завдав потерпілій численних ударів ножем в ділянки спини, живота, стегон та шиї", – йдеться у дописі.

Від отриманих колото-різаних поранень жінка померла на місці події. Унаслідок злагоджених дій правоохоронних органів 12 листопада 2026 року зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

На Черкащині засудили військовослужбовця, який вбив чоловіка та жінку. Він застрелив їх з автомата та пограбував будинок.  

Алла Кіосак

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