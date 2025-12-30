"Спорт без ограничений": как Фонд "МХП-Громаді" помогает ветеранам возвращаться к активной жизни через инклюзивный спорт

$42.220.15
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 12742 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 19129 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 20999 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 28482 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29611 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22733 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23684 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 23145 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 21207 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 10197 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 21785 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 15039 просмотра
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30 декабря, 02:49 • 7532 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 9506 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 2688 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 6774 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 41437 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 42052 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 42542 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Музыкант
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Донецкая область
Государственная граница Украины
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 22240 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 35352 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 43816 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 54341 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 163859 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление
Золото

"Спорт без ограничений": как Фонд "МХП-Громаді" помогает ветеранам возвращаться к активной жизни через инклюзивный спорт

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" масштабирует инициативу "Спорт без ограничений" для ветеранов, сосредотачиваясь на волейболе сидя. Проект поддерживает три команды, обеспечивая экипировку и участие в соревнованиях.

"Спорт без ограничений": как Фонд "МХП-Громаді" помогает ветеранам возвращаться к активной жизни через инклюзивный спорт

Когда спорт становится доступным для каждого, он перестает быть просто соревнованием и превращается в пространство восстановления, поддержки и новых возможностей. Именно с таким подходом компания МХП совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" масштабировали инициативу "Спорт без ограничений" в рамках программы индивидуального сопровождения военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом".

Сегодня ключевым направлением проекта является развитие волейбола сидя. Этот вид спорта позволяет ветеранам и людям с инвалидностью снова почувствовать драйв игры и командное единство.

"Сила — не в ногах, а в воле." Эти слова принадлежат Сергею Лукащуку, ветерану, игроку команды "МХП Титаны".

Сергей встал на защиту страны еще в 2014-м. Прошел АТО, а с началом полномасштабного вторжения вернулся на фронт добровольцем. Во время боев получил тяжелые ранения, потеряв обе нижние конечности.

Несмотря ни на что, Сергей не остановился. Он работает в Миграционной службе Винницкой области, воспитывает дочку и вдохновляет коллег по площадке своим примером.

Его история — о несокрушимости и вере в то, что можно быть сильным даже тогда, когда жизнь ставит самые тяжелые испытания.

В спорте ветераны ищут не просто физического восстановления, а прежде всего - своих. Тех, кто понимает без слов. Волейбол дает ощущение команды и драйв, который многие считали утраченным после ранения. Благодаря программе "МХП Рядом" мы помогаем ребятам выйти за пределы кабинетов реабилитации на спортивные площадки, где они снова чувствуют себя лидерами и победителями

- поделилась Мария Мевша, руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами.

Системная поддержка сосредоточена на трех командах:

  • «МХП Титаны» (Винница) — 13 игроков. Постоянные участники всеукраинских первенств, демонстрирующие железный характер.
    • МСК «Днепр МХП» (Черкассы) — 24 игрока. Одна из самых масштабных команд страны, которая в 2025 году одержала ряд знаковых побед.
      • «Ястребы МХП» (Тернополь) — 8 игроков. Молодой и динамичный коллектив, стремительно завоевывающий позиции в адаптивном спорте.

        Благотворительный фонд "МХП-Громаді" обеспечивает команды всем необходимым: от профессиональной экипировки до организации тренировок и участия в соревнованиях. Это часть большой стратегии по развитию общин и ветеранской политики, направленной на системные инвестиции в инициативы для восстановления и объединения ветеранов.

        Смотрите видео с соревнований по ссылке. 

        Лилия Подоляк

