"Спорт без ограничений": как Фонд "МХП-Громаді" помогает ветеранам возвращаться к активной жизни через инклюзивный спорт
Киев • УНН
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" масштабирует инициативу "Спорт без ограничений" для ветеранов, сосредотачиваясь на волейболе сидя. Проект поддерживает три команды, обеспечивая экипировку и участие в соревнованиях.
Когда спорт становится доступным для каждого, он перестает быть просто соревнованием и превращается в пространство восстановления, поддержки и новых возможностей. Именно с таким подходом компания МХП совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" масштабировали инициативу "Спорт без ограничений" в рамках программы индивидуального сопровождения военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом".
Сегодня ключевым направлением проекта является развитие волейбола сидя. Этот вид спорта позволяет ветеранам и людям с инвалидностью снова почувствовать драйв игры и командное единство.
"Сила — не в ногах, а в воле." Эти слова принадлежат Сергею Лукащуку, ветерану, игроку команды "МХП Титаны".
Сергей встал на защиту страны еще в 2014-м. Прошел АТО, а с началом полномасштабного вторжения вернулся на фронт добровольцем. Во время боев получил тяжелые ранения, потеряв обе нижние конечности.
Несмотря ни на что, Сергей не остановился. Он работает в Миграционной службе Винницкой области, воспитывает дочку и вдохновляет коллег по площадке своим примером.
Его история — о несокрушимости и вере в то, что можно быть сильным даже тогда, когда жизнь ставит самые тяжелые испытания.
В спорте ветераны ищут не просто физического восстановления, а прежде всего - своих. Тех, кто понимает без слов. Волейбол дает ощущение команды и драйв, который многие считали утраченным после ранения. Благодаря программе "МХП Рядом" мы помогаем ребятам выйти за пределы кабинетов реабилитации на спортивные площадки, где они снова чувствуют себя лидерами и победителями
Системная поддержка сосредоточена на трех командах:
- «МХП Титаны» (Винница) — 13 игроков. Постоянные участники всеукраинских первенств, демонстрирующие железный характер.
- МСК «Днепр МХП» (Черкассы) — 24 игрока. Одна из самых масштабных команд страны, которая в 2025 году одержала ряд знаковых побед.
- «Ястребы МХП» (Тернополь) — 8 игроков. Молодой и динамичный коллектив, стремительно завоевывающий позиции в адаптивном спорте.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" обеспечивает команды всем необходимым: от профессиональной экипировки до организации тренировок и участия в соревнованиях. Это часть большой стратегии по развитию общин и ветеранской политики, направленной на системные инвестиции в инициативы для восстановления и объединения ветеранов.
Смотрите видео с соревнований по ссылке.