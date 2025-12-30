"Спорт без ограничений": как Фонд "МХП-Громаді" помогает ветеранам возвращаться к активной жизни через инклюзивный спорт

Когда спорт становится доступным для каждого, он перестает быть просто соревнованием и превращается в пространство восстановления, поддержки и новых возможностей. Именно с таким подходом компания МХП совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" масштабировали инициативу "Спорт без ограничений" в рамках программы индивидуального сопровождения военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом".

Сегодня ключевым направлением проекта является развитие волейбола сидя. Этот вид спорта позволяет ветеранам и людям с инвалидностью снова почувствовать драйв игры и командное единство.

"Сила — не в ногах, а в воле." Эти слова принадлежат Сергею Лукащуку, ветерану, игроку команды "МХП Титаны".

Сергей встал на защиту страны еще в 2014-м. Прошел АТО, а с началом полномасштабного вторжения вернулся на фронт добровольцем. Во время боев получил тяжелые ранения, потеряв обе нижние конечности.

Несмотря ни на что, Сергей не остановился. Он работает в Миграционной службе Винницкой области, воспитывает дочку и вдохновляет коллег по площадке своим примером.

Его история — о несокрушимости и вере в то, что можно быть сильным даже тогда, когда жизнь ставит самые тяжелые испытания.

В спорте ветераны ищут не просто физического восстановления, а прежде всего - своих. Тех, кто понимает без слов. Волейбол дает ощущение команды и драйв, который многие считали утраченным после ранения. Благодаря программе "МХП Рядом" мы помогаем ребятам выйти за пределы кабинетов реабилитации на спортивные площадки, где они снова чувствуют себя лидерами и победителями