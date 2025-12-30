"Спорт без обмежень": як Фонд "МХП-Громаді" допомагає ветеранам повертатися до активного життя через інклюзивний спорт

$42.220.15
49.650.10
ukenru
09:46 • 6806 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 12756 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 19143 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 21011 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 28489 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29616 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22737 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23687 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 23147 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 21211 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.8м/с
70%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 10197 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 21785 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 15039 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 7532 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 9506 перегляди
Публікації
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 2730 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 6816 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 41458 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 42071 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163878 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тетяна Бережна
Музикант
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 22252 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 35364 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 43825 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 54349 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163878 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення
Золото

"Спорт без обмежень": як Фонд "МХП-Громаді" допомагає ветеранам повертатися до активного життя через інклюзивний спорт

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" масштабує ініціативу "Спорт без обмежень" для ветеранів, зосереджуючись на волейболі сидячи. Проєкт підтримує три команди, забезпечуючи екіпірування та участь у змаганнях.

"Спорт без обмежень": як Фонд "МХП-Громаді" допомагає ветеранам повертатися до активного життя через інклюзивний спорт

Коли спорт стає доступним для кожного, він перестає бути лише змаганням і перетворюється на простір відновлення, підтримки та нових можливостей. Саме з таким підходом компанія МХП спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді" масштабували ініціативу "Спорт без обмежень" у межах програми індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Сьогодні ключовим напрямом проєкту є розвиток волейболу сидячи. Цей вид спорту дозволяє ветеранам та людям з інвалідністю знову відчути драйв гри та командну єдність.

"Сила — не в ногах, а у волі." Ці слова належать Сергію Лукащуку, ветерану, гравцю команди "МХП Титани".

Сергій став на захист країни ще у 2014-му. Пройшов АТО, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся на фронт добровольцем. Під час боїв отримав важкі поранення, втративши обидві нижні кінцівки.

Попри все, Сергій не зупинився. Він працює у Міграційній службі Вінниччини, виховує донечку та надихає колег по майданчику своїм прикладом.

Його історія — про незламність та віру в те, що можна бути сильним навіть тоді, коли життя ставить найважчі випробування.

У спорті ветерани шукають не просто фізичного відновлення, а насамперед - своїх. Тих, хто розуміє без слів. Волейбол дає відчуття команди та драйв, який багато хто вважав втраченим після поранення. Завдяки програмі "МХП Поруч" ми допомагаємо хлопцям і дівчатам вийти за межі кабінетів реабілітації на спортивні майданчики, де вони знову відчувають себе лідерами та переможцями

- поділилась Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами.

Системна підтримка зосереджена на трьох командах:

  • «МХП Титани» (Вінниця) — 13 гравців. Постійні учасники всеукраїнських першостей, які демонструють залізний характер.
    • МСК «Дніпро МХП» (Черкаси) — 24 гравці. Одна з наймасштабніших команд країни, що у 2025 році здобула низку знакових перемог.
      • «Яструби МХП» (Тернопіль) — 8 гравців. Молодий і динамічний колектив, що стрімко завойовує позиції в адаптивному спорті.

        Благодійний фонд "МХП-Громаді" забезпечує команди всім необхідним: від професійного екіпірування до організації тренувань та участі у змаганнях. Це частина великої стратегії з розвитку громад та ветеранської політики, спрямованої на системні інвестиції в ініціативи для відновлення та об’єднання ветеранів.

        Дивіться відео зі змагань за посиланням. 

        Лілія Подоляк

        Суспільство
        Війна в Україні
        Вінницька область
        благодійність
        ПрАТ МХП
        Тернопіль
        Черкаси