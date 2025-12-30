"Спорт без обмежень": як Фонд "МХП-Громаді" допомагає ветеранам повертатися до активного життя через інклюзивний спорт

Коли спорт стає доступним для кожного, він перестає бути лише змаганням і перетворюється на простір відновлення, підтримки та нових можливостей. Саме з таким підходом компанія МХП спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді" масштабували ініціативу "Спорт без обмежень" у межах програми індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Сьогодні ключовим напрямом проєкту є розвиток волейболу сидячи. Цей вид спорту дозволяє ветеранам та людям з інвалідністю знову відчути драйв гри та командну єдність.

"Сила — не в ногах, а у волі." Ці слова належать Сергію Лукащуку, ветерану, гравцю команди "МХП Титани".

Сергій став на захист країни ще у 2014-му. Пройшов АТО, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся на фронт добровольцем. Під час боїв отримав важкі поранення, втративши обидві нижні кінцівки.

Попри все, Сергій не зупинився. Він працює у Міграційній службі Вінниччини, виховує донечку та надихає колег по майданчику своїм прикладом.

Його історія — про незламність та віру в те, що можна бути сильним навіть тоді, коли життя ставить найважчі випробування.

У спорті ветерани шукають не просто фізичного відновлення, а насамперед - своїх. Тих, хто розуміє без слів. Волейбол дає відчуття команди та драйв, який багато хто вважав втраченим після поранення. Завдяки програмі "МХП Поруч" ми допомагаємо хлопцям і дівчатам вийти за межі кабінетів реабілітації на спортивні майданчики, де вони знову відчувають себе лідерами та переможцями - поділилась Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами.

Системна підтримка зосереджена на трьох командах:

«МХП Титани» (Вінниця) — 13 гравців. Постійні учасники всеукраїнських першостей, які демонструють залізний характер.

МСК «Дніпро МХП» (Черкаси) — 24 гравці. Одна з наймасштабніших команд країни, що у 2025 році здобула низку знакових перемог.

«Яструби МХП» (Тернопіль) — 8 гравців. Молодий і динамічний колектив, що стрімко завойовує позиції в адаптивному спорті.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" забезпечує команди всім необхідним: від професійного екіпірування до організації тренувань та участі у змаганнях. Це частина великої стратегії з розвитку громад та ветеранської політики, спрямованої на системні інвестиції в ініціативи для відновлення та об’єднання ветеранів.

Дивіться відео зі змагань за посиланням.