Двое мужчин на квадроцикле провалились под лед на Днепре
Киев • УНН
Вблизи Черкасс на реке Днепр два человека провалились под лед на квадроцикле. Водолазы ГСЧС спасли мужчин, они не пострадали.
Детали
Водолазы ГСЧС извлекли мужчин из воды и транспортировали к берегу. Спасенные не пострадали.
Спасатели еще раз напомнили украинцам об опасности пребывания на льду во время оттепели.
Не гуляйте на водоемах, а тем более – не выезжайте на них транспортом! Это смертельно опасно даже в сильные морозы, а сейчас – и подавно