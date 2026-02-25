Двое мужчин на квадроцикле провалились под лед на Днепре

Вблизи Черкасс на реке Днепр во время движения на квадроцикле два человека провалились под лед, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Водолазы ГСЧС извлекли мужчин из воды и транспортировали к берегу. Спасенные не пострадали.

Спасатели еще раз напомнили украинцам об опасности пребывания на льду во время оттепели.

На Киевщине неделю продолжаются поиски водителя, провалившегося под лед во время дрифта - ГСЧС

Не гуляйте на водоемах, а тем более – не выезжайте на них транспортом! Это смертельно опасно даже в сильные морозы, а сейчас – и подавно