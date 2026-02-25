$43.260.03
Эксклюзив
13:55 • 888 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 3694 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 7496 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 14790 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 16900 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 22029 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 20151 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18416 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22506 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28925 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Двое мужчин на квадроцикле провалились под лед на Днепре

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Вблизи Черкасс на реке Днепр два человека провалились под лед на квадроцикле. Водолазы ГСЧС спасли мужчин, они не пострадали.

Двое мужчин на квадроцикле провалились под лед на Днепре

Вблизи Черкасс на реке Днепр во время движения на квадроцикле два человека провалились под лед, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Водолазы ГСЧС извлекли мужчин из воды и транспортировали к берегу. Спасенные не пострадали.

Спасатели еще раз напомнили украинцам об опасности пребывания на льду во время оттепели.

На Киевщине неделю продолжаются поиски водителя, провалившегося под лед во время дрифта - ГСЧС12.02.26, 17:20 • 3068 просмотров

Не гуляйте на водоемах, а тем более – не выезжайте на них транспортом! Это смертельно опасно даже в сильные морозы, а сейчас – и подавно 

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

ОбществоПроисшествия
Морозы в Украине
Техника
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Черкассы