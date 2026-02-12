$43.030.06
На Киевщине неделю продолжаются поиски водителя, провалившегося под лед во время дрифта - ГСЧС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На Киевщине неделю ищут водителя, провалившегося под лед во время дрифта возле Лебедевки. Спасатели обследовали 50 тыс. кв. м водной поверхности, но поиски пока безрезультатны.

На Киевщине неделю продолжаются поиски водителя, провалившегося под лед во время дрифта - ГСЧС

В Киевской области уже неделю ищут водителя, который провалился под лед во время "дрифта" на водоеме возле Лебедевки. Спасатели работают в ледяной воде и ограниченной видимости, но пока безрезультатно. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Подробности

Спасатели отмечают, что водолазное подразделение ГСЧС ежедневно метр за метром обследует водную акваторию. Поиски ведутся в чрезвычайно сложных условиях – с многократными погружениями в ледяную воду, при низкой температуре воздуха и ограниченной видимости.

Сейчас специалисты обследовали около 50 тыс. кв. м водной поверхности, однако поисковые работы пока не дали результатов.

Эта трагедия — страшное напоминание об опасности пребывания на льду, особенно во время так называемого "дрифта". Легкий на вид лед не выдерживает веса автомобиля, а рискованное развлечение может стоить жизни. Никакие эмоции или адреналин не стоят человеческой жизни. Берегите себя

- добавили в ГСЧС.

Напомним

5 февраля в Киевской области автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед на обводном канале вблизи села Лебедевка. Тело одного мужчины, 1971 года рождения, подняли, поиски второго продолжаются в сложных условиях.

