На Київщині тиждень тривають пошуки водія, що провалився під кригу під час дрифту - ДСНС

На Київщині вже тиждень шукають водія, який провалився під кригу під час "дрифту" на водоймі біля Лебедівки. Рятувальники працюють у крижаній воді та обмеженій видимості, але поки безрезультатно. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Рятувальники зазначають, що водолазний підрозділ ДСНС щодня метр за метром обстежує водну акваторію. Пошуки ведуться у надзвичайно складних умовах - із багаторазовими зануреннями у крижану воду, за низької температури повітря та обмеженої видимості.

Наразі фахівці обстежили близько 50 тис. кв. м водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів.

Ця трагедія — страшне нагадування про небезпеку перебування на льоду, особливо під час так званого "дрифту". Легка на вигляд крига не витримує ваги автомобіля, а ризикована розвага може коштувати життя. Жодні емоції чи адреналін не варті людського життя. Бережіть себе