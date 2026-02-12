На Київщині тиждень тривають пошуки водія, що провалився під кригу під час дрифту - ДСНС
Київ • УНН
На Київщині тиждень шукають водія, що провалився під кригу під час дрифту біля Лебедівки. Рятувальники обстежили 50 тис. кв. м водної поверхні, але пошуки поки безрезультатні.
На Київщині вже тиждень шукають водія, який провалився під кригу під час "дрифту" на водоймі біля Лебедівки. Рятувальники працюють у крижаній воді та обмеженій видимості, але поки безрезультатно. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Рятувальники зазначають, що водолазний підрозділ ДСНС щодня метр за метром обстежує водну акваторію. Пошуки ведуться у надзвичайно складних умовах - із багаторазовими зануреннями у крижану воду, за низької температури повітря та обмеженої видимості.
Наразі фахівці обстежили близько 50 тис. кв. м водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів.
Ця трагедія — страшне нагадування про небезпеку перебування на льоду, особливо під час так званого "дрифту". Легка на вигляд крига не витримує ваги автомобіля, а ризикована розвага може коштувати життя. Жодні емоції чи адреналін не варті людського життя. Бережіть себе
Нагадаємо
5 лютого на Київщині автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу на обвідному каналі поблизу села Лебедівка. Тіло одного чоловіка, 1971 року народження, підняли, пошуки другого тривають у складних умовах.